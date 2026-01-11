Real Madrid ou FC Barcelone : qui sortira vainqueur du Clasico ?

Le deuxième Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone aura lieu ce dimanche en Arabie saoudite (20h). Qui en sortira vainqueur ? Le débat est lancé chez But Football Club.

« Le Real, avec Mbappé »

« Le Real Madrid a une vraie carte à jouer avant de se mesurer au FC Barcelone. Plutôt solides, sans être flamboyants, face à l’Atlético lors de leur dernière sortie, les Merengues restent surtout marqués par leur succès lors du premier Clasico de la saison au Bernabéu (2-1), référence encore très fraîche dans les têtes. Ce jour-là, Xabi Alonso avait clairement pris le dessus sur Hansi Flick sur le plan tactique, notamment avec le positionnement d’Eduardo Camavinga sur le côté droit, un choix audacieux qui avait totalement déséquilibré le Barça.

Depuis, le Real a connu une période plus sèche, mais le retour de Kylian Mbappé pourrait changer profondément la donne et pourrait faire exploser une défense blaugrana encore fébrile… malgré un léger mieux. En face, une autre inconnue plane : Lamine Yamal sera-t-il réellement à 100 % ? Flick se veut rassurant, mais le doute existe et l’intox n’est pas à exclure. Enfin, si le FC Barcelone apparaît largement favori sur le papier, cette position sied parfaitement au Real Madrid, qui adore avancer dans l’ombre. D’autant que le vestiaire madrilène aura à cœur de frapper fort pour maintenir Xabi Alonso sur le banc… »

Bastien AUBERT

« Le Barça »

« Le FC Barcelone arrive à ce deuxième Clasico de la saison en Arabie saoudite avec un statut de favori bien ancré, porté par une dynamique très solide en Liga et une série de victoires convaincantes avant la finale de la Supercoupe d’Espagne. Les Catalans ont littéralement survolé leur demi‑finale (5‑0 face à l’Athletic Bilbao) et ont montré qu’ils étaient capables de faire mal à n’importe quelle défense, surtout avec un Lamine Yamal qui peut être en forme éblouissante, lui qui a récemment été élu joueur du mois en Liga, et un effectif riche en options offensives comme Raphinha et Ferran Torres. Leur domination en championnat (leader avec un écart sur le Real) donne une vraie crédibilité à leur statut de favoris sur le papier pour remporter ce match.

Même si le Real Madrid reste une équipe de classe mondiale capable de faire la différence — notamment si Mbappé est jugé apte à jouer malgré un léger pari sur sa condition physique — le FC Barcelone semble mieux armé dans la continuité de sa saison et dans sa capacité à imposer son jeu offensif. La solidité défensive madrilène peut être mise à l’épreuve par la créativité et la vitesse catalane, et les tendances récentes montrent que le Barça est capable de marquer régulièrement contre son rival. Dans ce contexte, il serait logique de penser que le FC Barcelone sortira vainqueur de ce Clasico, confortant ainsi sa position de favori et ajoutant potentiellement un trophée à sa saison déjà réussie ».

William TERTRIN