FC Barcelone – Real Madrid : ça se confirme pour Mbappé !

Par Raphaël Nouet - 11 Jan 2026, 16:35
Kylian Mbappé et Xabi Alonso lors d'un entraînement du Real Madrid.
Arrivé en Arabie Saoudite après la qualification du Real Madrid pour la finale, Kylian Mbappé devrait bien débuter le Clasico face au FC Barcelone sur le banc.

Ce matin, nous avons relayé les informations de la presse et de L’Equipe, qui assurent que Kylian Mbappé ne débutera pas la finale de la Supercoupe d’Espagne. Touché à un genou, l’attaquant devait observer trois semaines de repos. Il en est à la moitié. Xabi Alonso l’a fait venir en Arabie Saoudite pour le Clasico contre le Barça, ce soir à 20h, mais il devrait le laisser sur le banc au coup d’envoi. Et ne le faire entrer que si les choses tournent mal. C’est aussi l’information de RMC Sport, qui vient d’écrire sur son compte X :

Gonzalo titulaire à sa place ?

« Forfait en demi-finale, le Français a rejoint ses coéquipiers en Arabie saoudite vendredi, après un dernier entraînement individuel à Madrid. Il a ensuite participé à l’entraînement collectif, à la veille de la finale. Le capitaine des Bleus démarrera sur le banc en finale de la Supercoupe d’Espagne face au rival. Le groupe a travaillé en ce sens leur préparation. » C’est donc encore le jeune Gonzalo qui devrait débuter en pointe, avec Vinicius Jr et Rodrygo à ses côtés. Et ce même si l’ailier gauche a pesté contre lui en demi-finale (2-1 contre l’Atlético) car il ne lui passait pas suffisamment le ballon…

Cette Supercoupe revêt une importance majeure car, depuis trois ans, elle permet à son vainqueur d’aborder la deuxième partie de saison avec le plein de confiance. Et d’aller au bout en Liga. En 2023 et 2025, le Barça s’est imposé face au Real et a été champion. En 2024, ça a été au tour des Merengue. A qui le tour en 2026 ?

