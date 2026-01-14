Le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, lorgne un joueur formé au FC Barcelone qui pourrait rapporter gros à son ancien club. Sauf qu’il sera libre en juin…

Hier, Ekrem Konur a révélé que la Juventus Turin avait fait d’Oscar Mingueza sa priorité pour la défense centrale. Mais le journaliste pensait que la Vieille Dame voulait recruter l’Espagnol dès cet hiver. Or, Mundo Deportivo explique ce mercredi que le Celta Vigo ne vendra pas son joueur cet hiver. Même si celui-ci sera en fin de contrat en juin et partira donc librement. Les Galiciens sont 7es de Liga et peuvent espérer se qualifier pour une Coupe d’Europe. Pas question d’affaiblir leur effectif…

Le Barça doit récupérer 50% d’un transfert de Mingueza

Cette volonté de garder Mingueza est une bonne chose pour l’OM, qui a coché son nom sur ses tablettes pour la saison prochaine. Le joueur formé au FC Barcelone est vu comme une très bonne option en cas de vente de Leonardo Balerdi. Mais, on l’aura compris, il y aura une grosse concurrence pour le recruter. Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que le FC Barcelone va passer à côté d’une belle indemnité ! En effet, le club catalan devait récupérer 50% d’un futur transfert et Mingueza est coté 18 M€ par Transfermarkt. Mais comme il devrait finalement partir gratuitement…

Dans son article, Mundo Deportivo ne parle que de la Juventus Turin comme future destination du défenseur du Celta Vigo. Et, déjà, hier, Ekrem Konur n’avait pas parlé de l’OM dans sa liste des courtisans… Medhi Benatia serait-il passé à autre chose ?