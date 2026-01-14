Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a dévoilé le onze qui affrontera Albacete ce soir en 8es de finale de la Coupe du Roi.

Trois jours après sa défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone (2-3), deux après le renvoi de Xabi Alonso et son remplacement par Alvaro Arbeloa, le Real Madrid est de retour sur les terrains. Un retour en douceur puisqu’il se passera à Albacete, pensionnaire de Deuxième division. Un club dont on a surtout entendu parler ces dernières années parce qu’il a formé une légende du FC Barcelone, Andres Iniesta. Pour ce match, Alvaro Arbeloa a fait le choix de se passer de Kylian Mbappé, toujours pas complètement guéri de son entorse du genou gauche, de Jude Bellingham, d’Aurélien Tchouaméni, de Thibaut Courtois et de Militao, tous plus ou moins touchés. Voici le premier onze du nouvel entraîneur merengue.

Real : Lunin – Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran Garcia – Valverde, Cestero, Güler – Mastantuono, Gonzalo, Vinicius Jr.