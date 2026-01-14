À LA UNE DU 14 JAN 2026
[19:59]CAN 2025 : le Sénégal élimine l’Egypte grâce à Sadio Mané
[19:47]OM Mercato : un nouvel espoir pour une doublure de Greenwood à 20 M€
[19:44]Real Madrid : le premier onze d’Arbeloa est tombé
[19:30]Real Madrid : Vinicius Jr victime d’insultes racistes
[19:04]FC Nantes Mercato : un boulet quitte officiellement le club
[18:48]L’OM s’est vengé en beauté de la famille Mbappé
[18:20]FC Barcelone Mercato : Lewandowski sacrifié pour une star à 100 M€, l’histoire est en marche
[17:50]Stade Rennais Mercato : le club prépare l’après-Jérémy Jacquet
[17:35]RC Lens Mercato : Manchester City prêt à céder Khusanov !
[17:20]OM Mercato : Benatia prêt à porter préjudice au FC Barcelone ?
Real Madrid : le premier onze d’Arbeloa est tombé

Par Raphaël Nouet - 14 Jan 2026, 19:44
💬 Commenter
Alvaro Arbeloa lors d'un entraînement du Real Madrid.
Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a dévoilé le onze qui affrontera Albacete ce soir en 8es de finale de la Coupe du Roi.

Trois jours après sa défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone (2-3), deux après le renvoi de Xabi Alonso et son remplacement par Alvaro Arbeloa, le Real Madrid est de retour sur les terrains. Un retour en douceur puisqu’il se passera à Albacete, pensionnaire de Deuxième division. Un club dont on a surtout entendu parler ces dernières années parce qu’il a formé une légende du FC Barcelone, Andres Iniesta. Pour ce match, Alvaro Arbeloa a fait le choix de se passer de Kylian Mbappé, toujours pas complètement guéri de son entorse du genou gauche, de Jude Bellingham, d’Aurélien Tchouaméni, de Thibaut Courtois et de Militao, tous plus ou moins touchés. Voici le premier onze du nouvel entraîneur merengue.

Real : Lunin – Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran Garcia – Valverde, Cestero, Güler – Mastantuono, Gonzalo, Vinicius Jr.

