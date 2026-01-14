Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, n’a pas convoqué Kylian Mbappé pour le match de ce soir sur la pelouse d’Albacete en Coupe du Roi.

La première liste d’Alvaro Arbeloa était tout aussi attendue que sa première conférence de presse. Le nouvel entraîneur du Real Madrid, qui a succédé lundi à Xabi Alonso, débute sa nouvelle aventure par un match sur la pelouse d’Albacete, pensionnaire de Deuxième division, ce soir, en 8es de finale de la Coupe du Roi. Et il a fait des choix forts en décidant de laisser plusieurs titulaires au repos, dont Kylian Mbappé ! Pas encore tout à fait remis de son entorse du genou gauche, l’attaquant a participé aux vingt dernières minutes de la finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche contre Barcelone (2-3) mais, initialement, il était prévu qu’il soit encore ménagé toute cette semaine.

Bellingham, Tchouaméni, Courtois et Militao également absents

Même s’il n’est pas à 100%, Kylian Mbappé veut jouer tous les matches et l’on imagine qu’il aurait aimé participer au premier match de son nouvel entraîneur. Fin décembre, il avait ainsi forcé pour affronter les amateurs de Talavera (3-2), toujours en Coupe du Roi. Il y avait certes le record de buts sur une année civile de Cristiano Ronaldo à aller chercher mais, sachant qu’il était déjà blessé, il aurait pu s’épargner cette partie. En plus du natif de Bondy, Arbeloa a décidé de laisser Bellingham, Tchouaméni, Courtois et Militao à Madrid. Voici les joueurs retenus.

Gardiens : Kunin, Fran Gonzalez, Mestre.

Défenseurs : Carvajal, Alaba, Asencio, Fran Garcia, Huijsen, Jiménez, Martinez.

Milieux : Camavinga, Valverde, Güler, Ceballos, Cestero, Angel, Palacios.

Attaquants : Vinicius Jr, Gonzalez, Mastantuono.