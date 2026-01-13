À LA UNE DU 13 JAN 2026
[23:30]PSG Mercato : le Qatar doit-il céder devant les caprices de Dembélé ?
[22:51]OM : les notes des Marseillais sans pitié avec Bayeux (9-0)
[22:08]FC Barcelone Mercato : Deco passe la main sur un dossier à 30 M€
[21:54]Real Madrid : « un ramassis de conneries », un Merengue explose après le renvoi d’Alonso
[21:38]OM Mercato : après Hojbjerg, la Juventus parasite un autre dossier marseillais
[21:09]FC Nantes : un stage programmé après le Paris FC
[20:48]RC Lens : Sage s’enflamme pour le choc des leaders en Coupe de France
[20:34]ASSE Mercato : un départ acté !
[20:26]OM : le onze olympien pour défier Bayeux en Coupe de France
[20:14]Le tirage des 8es de finale de la Coupe de France est connu
Real Madrid : « un ramassis de conneries », un Merengue explose après le renvoi d’Alonso

Par Raphaël Nouet - 13 Jan 2026, 21:54
💬 Commenter
Jude Bellingham au milieu de ses partenaires lors d'un entraînement du Real Madrid.
Au lendemain du renvoi de Xabi Alonso, le milieu du Real Madrid Jude Bellingham a publié un message sur les réseaux pour le remercier mais également pour fracasser les fake news et leurs auteurs.

Depuis l’officialisation du renvoi de Xabi Alonso hier, les médias pro-Real Madrid regardent quels joueurs ont publié un message pour remercier leur désormais ancien entraîneur. Kylian Mbappé a été l’un des premiers et ça n’a surpris personne car l’attaquant entretenait de très bons rapports avec le Basque. Vinicius Jr n’a toujours rien posté et, là aussi, ça ne surprend pas car, à l’inverse de son coéquipier, lui ne s’entendait pas du tout avec son désormais ancien entraîneur.

« Je me sens très mal pour les gens qui croient les paroles de ces clowns »

Les médias ont aussi remarqué que Jude Bellingham avait attendu une journée pour écrire quelque chose. Pour beaucoup, c’est parce que lui non plus n’aimait pas Xabi Alonso. Et ça a eu le dont de faire sortir le flegmatique Anglais de ses gonds : « Jusqu’ici, j’ai laissé trop de choses passer, espérant que la vérité soit mise en lumière à un moment ou l’autre. Mais honnêtement… Quel ramassis de conneries ! Je me sens très mal pour les gens qui croient les paroles de ces clowns et leurs « sources ». Ne croyez pas tout ce que vous lisez, et ces gens qui partagent des fake news pour du click et pour rajouter de l’huile sur le feu devraient rendre des comptes ».

Dans le cas de Jude Bellingham, il a été dit que c’est surtout son entourage qui mettait de l’huile sur le feu en demandant à ce qu’il soit mis dans de meilleures dispositions au sein de l’équipe. Le milieu, lui, assure avoir entretenu de bons rapports avec Xabi Alonso.

