RC Lens : Pierre Sage évoque le titre et envoie une pique au PSG

Le coach du RC Lens, Pierre Sage, a accordé une interview à nos confrères de L’Équipe.

Premier de Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain après 17 journées et qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, le RC Lens connaît une première partie de saison de rêve sous la houlette de Pierre Sage, venu remplacer Will Still sur le banc des Sang et Or l’été dernier. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’entraîneur lensois a tiré le bilan de ses premiers mois plus que réussis dans l’Artois.

« Quand tu gagnes, on ne t’embête pas »

« Je n’ai pas réinventé le football, j’ai encore moins réinventé le football lensois. J’ai simplement des idées, des convictions et un héritage de mes prédécesseurs sur lequel j’ai pu surfer. (…) Il y a une chose qui est certaine, c’est que quand tu gagnes, on ne t’embête pas », a notamment confié l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais.

Pierre Sage s’est également projeté sur la fin de saison et le titre de champion de France, à l’occasion du dernier match de championnat qui se jouera à Lyon. « Vous n’avez jamais rêvé que vous y jouiez le titre avec Lens ? Non, pas du tout. C’est un signe par rapport à ce qui s’était passé en 2002, bien sûr. Deuxième signe, le retour à la maison sur la fin du cycle, si toutefois il n’y a pas de finale de Coupe de France. Ça peut-être un aspect pratique très intéressant. Et la troisième chose, c’est que je me suis dit que c’était aussi l’occasion de rassembler beaucoup de monde pour faire justement un truc sympa autour d’un match de foot. »

Pierre Sage taquine le PSG

Le coach des Sang et Or n’a, par ailleurs, pas hésité à taquiner le PSG lorsque le journaliste de L’Équipe lui a demandé si son équipe était actuellement meilleure que le club de la capitale. « Si l’on se base sur de très courtes périodes, on peut dire ça, mais le PSG reste le PSG quand même. »