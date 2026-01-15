PSG Mercato : coup de tonnerre pour Enzo Fernandez !

Le PSG ne serait en réalité pas intéressé par Enzo Fernandez (Chelsea) pour étoffer son milieu de terrain.

Le Paris Saint-Germain aimerait renforcer son entrejeu lors du mercato hivernal. Ce mercredi, L’Équipe a fait état d’un intérêt du club parisien pour le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernandez. Le quotidien sportif précise toutefois que les dirigeants parisiens ne seraient pas encore passés à l’action pour tenter de le recruter cet hiver.

La piste Enzo Fernandez démentie !

Le compte X @PSGInside_Actu, réputé pour sa fiabilité sur l’actualité du club de la capitale, ne donne pas forcément le même son de cloche que L’Équipe et assure, de son côté, que le Paris Saint-Germain ne serait pas intéressé par Enzo Fernandez à ce jour. Les dernières négociations entre le champion d’Europe en titre et l’international argentin remonteraient à avant son transfert à Chelsea, et aucun contact n’aurait été repris depuis.

Arrivé chez les Blues en janvier 2023 en provenance de Benfica pour 121 millions d’euros, Enzo Fernandez s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League, et même comme l’un des plus talentueux à l’échelle mondiale.