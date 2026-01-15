À LA UNE DU 15 JAN 2026
[13:44]PSG : Luis Enrique s’emporte contre les journalistes et veut se venger face au LOSC
[13:15]ASSE : Horneland annonce cinq absents pour Clermont et donne des nouvelles de Stassin
[12:57]RC Lens : Pierre Sage annonce plusieurs coups durs avant Auxerre
[12:45]FC Barcelone : le groupe de Flick pour Santander avec une grande première
[12:25]OM, RC Lens, OL, Stade Rennais : exit le PSG, l’IA prédit le vainqueur de la Coupe de France
[11:47]Revue de presse : un départ se précise au Stade Rennais, Castro (ex-FC Nantes) récupère un Lillois
[11:33]OL : les Gones annoncent une arrivée (officiel)
[11:09]PSG : coup dur pour un titulaire de Luis Enrique avant le LOSC !
[11:01]PSG Mercato : nouveau coup de théâtre pour la prolongation de Dembélé ! 
[10:27]ASSE : deux mauvaises nouvelles tombent avant Clermont, Stassin blessé ?
FC Barcelone : le groupe de Flick pour Santander avec une grande première

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 12:45
Hansi Flick (FC Barcelone)
Le Barça vient de dévoiler le groupe retenu par Hansi Flick pour le huitième de finale de Coupe du Roi face au Racing Santander.

Le FC Barcelone se déplace ce jeudi (21h) sur la pelouse du Racing Santander, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de Roi. Les Blaugrana tenteront de ne pas connaître la même désillusion que le Real Madrid, éliminé la veille par Albacete (2-3). Pour ce match de Coupe, Hansi Flick a convoqué un groupe de 22 joueurs, dans lequel figure déjà Joao Cancelo, récemment arrivé en provenance d’Al-Hilal.

Le groupe du FC Barcelone : Ter Stegen, Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Ferran, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Joan Garcia, Rashford, Fermín, Casadó, Gerard Martín, Roony, Olmo, Bernal, Kounde, Eric, Szczęsny, Tommy.

