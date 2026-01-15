FC Barcelone : le groupe de Flick pour Santander avec une grande première

Le Barça vient de dévoiler le groupe retenu par Hansi Flick pour le huitième de finale de Coupe du Roi face au Racing Santander.

Le FC Barcelone se déplace ce jeudi (21h) sur la pelouse du Racing Santander, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de Roi. Les Blaugrana tenteront de ne pas connaître la même désillusion que le Real Madrid, éliminé la veille par Albacete (2-3). Pour ce match de Coupe, Hansi Flick a convoqué un groupe de 22 joueurs, dans lequel figure déjà Joao Cancelo, récemment arrivé en provenance d’Al-Hilal.

Le groupe du FC Barcelone : Ter Stegen, Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Ferran, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Joan Garcia, Rashford, Fermín, Casadó, Gerard Martín, Roony, Olmo, Bernal, Kounde, Eric, Szczęsny, Tommy.