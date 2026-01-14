Privé de nombreux titulaires, le Real Madrid s’est incliné ce soir sur la pelouse d’Albacete (2-3), mal-classé de D2, en 8es de finale de la Coupe du Roi.

Alvaro Arbeloa pouvait-il imaginer pires débuts ? Le successeur de Xabi Alonso a vu le Real Madrid s’incliner sur la pelouse d’Albacete, seulement 17e (sur 22) de Deuxième division, au terme d’une prestation franchement décevante. D’accord, l’entraîneur merengue avait décidé de se passer de nombreux cadres, comme Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Thibaud Courtois et Militao. Mais il restait quand même du beau monde sur le terrain, par exemple Vinicius Jr.

Arbeloa devra faire des miracles

Arbeloa voulait que le Brésilien s’éclate, ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. Dans un brouillard glacial, les Merengue ont encaissé un but en fin de première période mais ont égalisé dans la foulée, juste avant la pause, par Franco Mastantuono. L’Argentin a repris de près une tête de Dean Huijsen mal renvoyée par le gardien adverse suite à un corne d’Arda Güler. En seconde période, le Real a poussé comme il a pu mais il s’est fait cueillir à dix minutes de la fin par un dénommé Jefté. Gonzalo Garcia a cru avoir envoyé son équipe à la séance de tirs au but à la 91e mais ce même Jefté a redonné l’avantage aux locaux (94e) dans le délire que l’on imagine !

Avec cette élimination, le Real Madrid plonge un peu plus dans la crise. Battu en finale de la Supercoupe d’Espagne par le FC Barcelone (2-3) dimanche dernier, relégué à quatre points des Blaugranas en Liga, les Merengue sont partis pour une saison blanche. Car au vu du niveau qu’ils affichent depuis quelque temps, ils ne risquent pas de renverser la tendance en championnat ou d’aller au bout en Champions League. Alvaro Arbeloa devra faire des miracles… ou se préparer dès à présent à son renvoi en fin de saison.