[19:59]CAN 2025 : le Sénégal élimine l’Egypte grâce à Sadio Mané
[19:47]OM Mercato : un nouvel espoir pour une doublure de Greenwood à 20 M€
[19:44]Real Madrid : le premier onze d’Arbeloa est tombé
[19:30]Real Madrid : Vinicius Jr victime d’insultes racistes
[19:04]FC Nantes Mercato : un boulet quitte officiellement le club
[18:48]L’OM s’est vengé en beauté de la famille Mbappé
[18:20]FC Barcelone Mercato : Lewandowski sacrifié pour une star à 100 M€, l’histoire est en marche
[17:50]Stade Rennais Mercato : le club prépare l’après-Jérémy Jacquet
[17:35]RC Lens Mercato : Manchester City prêt à céder Khusanov !
[17:20]OM Mercato : Benatia prêt à porter préjudice au FC Barcelone ?
Real Madrid : Vinicius Jr victime d’insultes racistes

Par Raphaël Nouet - 14 Jan 2026, 19:30
💬 Commenter
Vinicius Jr avec sa médaille d'argent après la finale de la Supercoupe d'Espagne.
A son arrivée au stade Carlos Belmonte, l’ailier du Real Madrid, Vinicius Jr, a été victime de chants racistes de la part des supporters d’Albacete.

Le Real Madrid a eu droit à un accueil houleux, ce mercredi soir, à Albacete. A leur descente du bus, les Merengue ont eu droit à des « Barça, Barça » chambreurs et, plus grave, à des insultes racistes adressées à Vinicius Jr. Déjà copieusement sifflé par les fans d’Albacete, l’ailier brésilien a aussi entendu « Eres un mono, Vinicius, eres un mono ! » (« T’es un singe, Vinicius, t’es un singe ! »). Des propos honteux qui ne devraient pas rester impunis, la Fédération, organisatrice de la Coupe du Roi, ne plaisantant pas avec ça.

Une triste réalité pour le Brésilien…

Pour Vinicius Jr, c’est hélas une triste réalité. Cela fait des années qu’il se plaint des insultes racistes venues des tribunes espagnoles. Les autorités locales retrouvent et condamnent systématiquement les supporters ayant ce genre de comportement mais cela n’a visiblement pas d’effet dissuasif. Dans un documentaire qui lui a été consacré l’an dernier, Vinicius Jr avait agacé en Espagne en réclamant un changement de mentalité de la part de la population locale. Il avait également déclaré que c’est un pays raciste. C’est peut-être faux pour la majorité des Espagnols mais force est de constater qu’il reste une minorité nuisible…

Cet accueil houleux pourrait surmotiver Vinicius Jr. Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, attend énormément de lui et ce genre d’accueil est de nature à faire sortir le meilleur de lui sur le terrain.

