A son arrivée au stade Carlos Belmonte, l’ailier du Real Madrid, Vinicius Jr, a été victime de chants racistes de la part des supporters d’Albacete.

Le Real Madrid a eu droit à un accueil houleux, ce mercredi soir, à Albacete. A leur descente du bus, les Merengue ont eu droit à des « Barça, Barça » chambreurs et, plus grave, à des insultes racistes adressées à Vinicius Jr. Déjà copieusement sifflé par les fans d’Albacete, l’ailier brésilien a aussi entendu « Eres un mono, Vinicius, eres un mono ! » (« T’es un singe, Vinicius, t’es un singe ! »). Des propos honteux qui ne devraient pas rester impunis, la Fédération, organisatrice de la Coupe du Roi, ne plaisantant pas avec ça.

Une triste réalité pour le Brésilien…

Pour Vinicius Jr, c’est hélas une triste réalité. Cela fait des années qu’il se plaint des insultes racistes venues des tribunes espagnoles. Les autorités locales retrouvent et condamnent systématiquement les supporters ayant ce genre de comportement mais cela n’a visiblement pas d’effet dissuasif. Dans un documentaire qui lui a été consacré l’an dernier, Vinicius Jr avait agacé en Espagne en réclamant un changement de mentalité de la part de la population locale. Il avait également déclaré que c’est un pays raciste. C’est peut-être faux pour la majorité des Espagnols mais force est de constater qu’il reste une minorité nuisible…

Cet accueil houleux pourrait surmotiver Vinicius Jr. Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, attend énormément de lui et ce genre d’accueil est de nature à faire sortir le meilleur de lui sur le terrain.