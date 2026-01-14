À LA UNE DU 14 JAN 2026
Real Madrid : nouvelles révélations sur le renvoi de Xabi Alonso

Par Raphaël Nouet - 14 Jan 2026, 21:43
Xabi Alonso lors de son dernier match comme entraîneur du Real Madrid, contre le FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne.
Deux jours après le renvoi de Xabi Alonso, on apprend que sept joueurs du Real Madrid se seraient plaints de l’entraîneur auprès de leur direction dès le mois d’octobre.

Maintenant que Xabi Alonso a été renvoyé, les révélations commencent à tomber. Jusqu’à présent, les médias pro-Real Madrid taisaient les tensions internes histoire de ne pas déséquilibrer l’équipe. Mais maintenant que le Basque n’est plus là, ils peuvent sortir les dossiers. Et cela a commencé ce soir avec l’émission El Larguero qui assure que, dès le mois d’octobre, sept joueurs de l’équipe première sont allés se plaindre auprès de leur direction de Xabi Alonso.

Vinicius Jr, Rodrygo, Valverde et ?

Evidemment, l’identité des joueurs en question n’a pas filtré mais on peut penser que Vinicius Jr, Rodrygo et Federico Valverde, avec qui les tensions étaient évidentes, faisaient partie du lot. Ainsi que Jude Bellingham ? Mardi, au moment de commenter le départ d’Alonso, l’Anglais a juré que les prétendus désaccords avec son entraîneur étaient une invention de la presse. Il semblerait que ce soit surtout son entourage qui ne comprenait pas les choix de l’entraîneur.

En tout cas, cette révélation montre que le vestiaire du Real Madrid est une bombe à retardement qui menace d’exploser à tout moment. Et après chaque contre-performance…

