FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Santander

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face au Racing de Santander, comptant pour les 8es de finale de la Coupe du Roi.

Ce jeudi soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Racing de Santander pour le 8e de finale de la Coupe du Roi. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h au stade El Sardinero.

La compo du Barça

J. Garcia – Koundé, Cubarsi, Martin, Balde – Casado, Bernal, Olmo – Yamal, Torres, Rashford.