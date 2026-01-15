À LA UNE DU 15 JAN 2026
[23:18]FC Barcelone : le Barça a souffert mais se qualifie face à Santander, Yamal a lancé son année 2026
[23:00]OL Mercato : Gerlinger tease du lourd, Endrick n’était que le début !
[22:38]RC Lens : les ultras lensois répondent à la LFP et annoncent des actions contre Auxerre
[22:17]OM Mercato : une offre est partie pour Abdelli, un Marseillais en contrepartie ?
[22:08]PSG Mercato : une décision a été prise pour Dembélé, sa future destination se précise
[21:39]FC Nantes : les Canaris ont trouvé leur sauveur, les supporters commençaient à désespérer
[21:08]ASSE : Horneland met fin aux rumeurs sur son avenir chez les Verts
[20:49]OM Mercato : un international italien comme doublure pour Greenwood ?
[20:22]FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Santander
[20:15]OL Mercato : c’est fait pour Satriano (RC Lens), son nouveau club est connu !
FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Santander

Par William Tertrin - 15 Jan 2026, 20:22
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick.
Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face au Racing de Santander, comptant pour les 8es de finale de la Coupe du Roi.

Ce jeudi soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Racing de Santander pour le 8e de finale de la Coupe du Roi. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h au stade El Sardinero.

La compo du Barça

J. Garcia – Koundé, Cubarsi, Martin, Balde – Casado, Bernal, Olmo – Yamal, Torres, Rashford.

FC Barcelone

