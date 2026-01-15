FC Barcelone : le Barça a souffert mais se qualifie face à Santander, Yamal a lancé son année 2026

Soirée piège évitée pour le FC Barcelone : le leader de Liga a répondu présent lors des huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Face au leader de la seconde division, le Racing Santander, les Catalans ont serré les rangs pour s’imposer en terrain hostile.

Un premier acte tendu pour le FC Barcelone

Avec une équipe volontairement rajeunie mais compétitive, Hansi Flick a opté pour un onze articulé en 4-3-3 où Marcus Rashford et Lamine Yamal ornaient les couloirs. Les Blaugranas sont rapidement entrés dans le vif du sujet : Rashford, en jambe, a adressé un centre millimétré pour Olmo, tout près de débloquer la situation mais un rien trop court (11e). Néanmoins, le Racing Santander, solide dans son 5-3-2, a longtemps fait bloc et bousculé l’ordre établi. Camara répondait par une frappe musclée, obligeant Joan Garcia à s’interposer (18e). L’étincelle tentée par Lamine Yamal sur coup franc (33e) ou la frappe enroulée de Rashford (44e) n’ont pu masquer une domination stérile et parfois crispée. Le Barça, malgré de bonnes intentions, manquait de justesse dans les vingt derniers mètres et la pause intervenait sur un score vierge.

Le coaching payant et la différence en seconde mi-temps

A la reprise, la tension tombe d’un cran tandis que le moteur catalan s’emballe. Lamine Yamal, en feu, oblige le gardien adverse à la parade (51e) et multiplie les tentatives. Sentant le bon moment, Flick injecte Fermin Lopez pour densifier le milieu et dynamiser les transitions. Coaching payant : sur une superbe ouverture de Lopez, Ferran Torres prend de vitesse la défense, dribble Ezkieta et glisse le ballon au fond pour libérer tout un groupe (66e).

Un finish maîtrisé pour les Blaugranas

La suite se joue dans la gestion et l’expérience. Le Barça injecte du poids et de la sérénité avec les entrées de Pedri, Raphinha et Lewandowski. L’équipe contrôle le tempo, gère les montées adverses, mais subit deux frayeurs avec deux buts refusés à Lozano pour hors-jeu (77e, 87e). Malgré une ultime alerte en fin de partie, les Barcelonais verrouillent la rencontre, avant qu’un exploit individuel de Lamine Yamal n’offre le but du break au bout du suspense (90+5e) pour son tout premier but de 2026. Le Barça valide donc son billet pour les quarts de la compétition.