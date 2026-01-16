À LA UNE DU 16 JAN 2026
[12:00]ASSE INFO BUT! Mercato : les Verts avancent leurs pions pour Enzo Bardeli (Dunkerque) !
[11:30]Revue de presse : le Paris FC frappe fort avant le FC Nantes, un nouveau 9 au HAC, Genesio (LOSC) réserve une grosse surprise à Luis Enrique (PSG)
[11:00]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior prêt à se servir à Rennes, Habib Beye s’étrangle !
[10:30]ASSE Mercato : avec ce départ, il n’y a plus aucun stéphanois chez les Verts !
[10:00]PSG Mercato : le Real Madrid débarque sur un chouchou de Luis Campos
[09:30]PSG Mercato : le FC Barcelone a son plan pour garder Rashford, un autre cador que MU fonce sur Barcola
[09:00]ASSE Mercato : Horneland n’attend qu’un seul joueur cet hiver, il envoie un signal fort à Kilmer Sports
[08:30]RC Lens Mercato : un gardien estampillé OL va débarquer, l’arrivée d’un top buteur de Ligue 1 dans les tuyaux !
[08:00]OM, RC Lens, LOSC, RC Strasbourg Mercato : transfert bouclé pour Gessime Yassine, les dessous du deal dévoilés
[07:30]FC Barcelone Mercato : énorme coup de théâtre pour Lewandowski !
Revue de presse : le Paris FC frappe fort avant le FC Nantes, un nouveau 9 au HAC, Genesio (LOSC) réserve une grosse surprise à Luis Enrique (PSG)

Par Laurent Hess - 16 Jan 2026, 11:30
Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Munetsi va signer au Paris FC

Selon RMC, l’ancien rémois Marshall Munetsi a réussi sa visite médicale avec le Paris FC. L’ international zimbabwéen est prêté par Wolverhampton sans option d’achat. Une recrue de poids pour le promu.

Quetant passe pro au HAC

Le Havre a fait signer un premier contrat professionnel à son jeune attaquant Kenny Quetant, prolifique chez les jeunes du club doyen. Il portera le numéro 9.

La compo du LOSC face au PSG pourrait surprendre

Benjamin André forfait, Bruno Genesio devrait miser sur la paire Bouaddi-Bentaleb pour répondre au très performant milieu de terrain du PSG, ce soir, à en croire « Le 11 ». Qui annonce : « La surprise pourrait toutefois venir d’une titularisation de Ngal’ayel Mukau dans un rôle hybride que l’international congolais a déjà tenu depuis son arrivée au club. Toutefois, le couloir droit semble promis à Ethan Mbappé, sans doute très motivé à l’idée de retrouver son ancien club. Matias Fernandez-Pardo absent, sans que le club ne donne d’explications à ce sujet, Félix Correia risque de retrouver le couloir gauche de l’attaque, au détriment d’Osame Sahraoui. Défensivement, la grosse incertitude concerne la composition de la défense centrale. De retour de suspension, Alexsandro est peut-être encore un peu court pour ce genre d’adversité ».

LOSC (4-2-3-1) : Ozer – Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud – Bentaleb, Bouaddi – Mbappé, Haraldsson, Correia – Giroud

