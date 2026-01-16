Revue de presse : le Paris FC frappe fort avant le FC Nantes, un nouveau 9 au HAC, Genesio (LOSC) réserve une grosse surprise à Luis Enrique (PSG)

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Munetsi va signer au Paris FC

Selon RMC, l’ancien rémois Marshall Munetsi a réussi sa visite médicale avec le Paris FC. L’ international zimbabwéen est prêté par Wolverhampton sans option d’achat. Une recrue de poids pour le promu.

Quetant passe pro au HAC

Le Havre a fait signer un premier contrat professionnel à son jeune attaquant Kenny Quetant, prolifique chez les jeunes du club doyen. Il portera le numéro 9.

Kenny Quetant signe pro au Havre & aura le numéro 9 !!#HAC https://t.co/pE6A7fR4M9 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 16, 2026

La compo du LOSC face au PSG pourrait surprendre

Benjamin André forfait, Bruno Genesio devrait miser sur la paire Bouaddi-Bentaleb pour répondre au très performant milieu de terrain du PSG, ce soir, à en croire « Le 11 ». Qui annonce : « La surprise pourrait toutefois venir d’une titularisation de Ngal’ayel Mukau dans un rôle hybride que l’international congolais a déjà tenu depuis son arrivée au club. Toutefois, le couloir droit semble promis à Ethan Mbappé, sans doute très motivé à l’idée de retrouver son ancien club. Matias Fernandez-Pardo absent, sans que le club ne donne d’explications à ce sujet, Félix Correia risque de retrouver le couloir gauche de l’attaque, au détriment d’Osame Sahraoui. Défensivement, la grosse incertitude concerne la composition de la défense centrale. De retour de suspension, Alexsandro est peut-être encore un peu court pour ce genre d’adversité ».

LOSC (4-2-3-1) : Ozer – Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud – Bentaleb, Bouaddi – Mbappé, Haraldsson, Correia – Giroud