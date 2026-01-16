À LA UNE DU 16 JAN 2026
[14:20]OM : De Zerbi annonce plusieurs coups durs avant Angers et évoque Abdelli
[13:57]ASSE : la compo probable d’Horneland contre Clermont
[13:30]Stade Rennais Mercato : grosses menaces pour Habib Beye, on s’arrache ses pépites !
[13:00]OM : en plein Mercato, les Marseillais s’offrent un camouflet national sur l’OL
[12:30]RC Lens : Gradit va rejouer !
[12:00]ASSE INFO BUT! Mercato : les Verts avancent leurs pions pour Enzo Bardeli (Dunkerque) !
[11:30]Revue de presse : le Paris FC frappe fort avant le FC Nantes, un nouveau 9 au HAC, Genesio (LOSC) réserve une grosse surprise à Luis Enrique (PSG)
[11:00]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior prêt à se servir à Rennes, Habib Beye s’étrangle !
[10:30]ASSE Mercato : avec ce départ, il n’y a plus aucun stéphanois chez les Verts !
[10:00]PSG Mercato : le Real Madrid débarque sur un chouchou de Luis Campos
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Gradit va rejouer !

Par Laurent Hess - 16 Jan 2026, 12:30
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Jean-Louis Leca a fait une annonce par rapport à la situation de Jonathan Gradit, le défenseur du RC Lens. Et c’est une excellente nouvelle…

Invité du Late Football Club sur Canal + Foot jeudi soir, le directeur sportif du RC Lens Jean-Louis Leca a indiqué que le club artésien allait recruter un nouveau gardien afin de remplacer Régis Gurtner, blessé à un ischio-jambier mercredi et qui risque d’être éloigné des terrains jusqu’en fin de saison. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Mathieu Gorgelin (35 ans) va débarquer. Pierre Sage l’avait connu à l’OL et il est libre depuis juin et la fin de son contrat au Havre.

Gradit de retour dès le printemps

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Leca a également donné de bonnes nouvelles de Jonathan Gradit, blessé fin novembre et qui est « en avance », selon Sage. « Jo va revenir, il va en avoir encore pour 2 mois 2 mois 1/2 », estime Leca. Qui a a par ailleurs indiqué qu’hormis le dossier du gardien, Amadou Haidara serait le seul mouvement du mercato hivernal. « On ne bougera pas s’il ne se passe rien. On est content de tout ce qu’il se passe ». Et à Leca de glisser, sur les ambitions du RC Lens : « On va essayer de finir aux trois premières places. Tout le monde veut qu’on aille en Ligue des champions donc il faut gagner encore au moins sept matchs. »

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot