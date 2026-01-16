RC Lens : Gradit va rejouer !

Jean-Louis Leca a fait une annonce par rapport à la situation de Jonathan Gradit, le défenseur du RC Lens. Et c’est une excellente nouvelle…

Invité du Late Football Club sur Canal + Foot jeudi soir, le directeur sportif du RC Lens Jean-Louis Leca a indiqué que le club artésien allait recruter un nouveau gardien afin de remplacer Régis Gurtner, blessé à un ischio-jambier mercredi et qui risque d’être éloigné des terrains jusqu’en fin de saison. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Mathieu Gorgelin (35 ans) va débarquer. Pierre Sage l’avait connu à l’OL et il est libre depuis juin et la fin de son contrat au Havre.

Gradit de retour dès le printemps

Leca a également donné de bonnes nouvelles de Jonathan Gradit, blessé fin novembre et qui est « en avance », selon Sage. « Jo va revenir, il va en avoir encore pour 2 mois 2 mois 1/2 », estime Leca. Qui a a par ailleurs indiqué qu’hormis le dossier du gardien, Amadou Haidara serait le seul mouvement du mercato hivernal. « On ne bougera pas s’il ne se passe rien. On est content de tout ce qu’il se passe ». Et à Leca de glisser, sur les ambitions du RC Lens : « On va essayer de finir aux trois premières places. Tout le monde veut qu’on aille en Ligue des champions donc il faut gagner encore au moins sept matchs. »