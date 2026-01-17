RC Lens : un Sang et Or en quête de temps de jeu a reçu un message pas forcément rassurant

À l’heure de préparer un match retour sous tension face à Auxerre, Abdallah Sima cristallise les débats sur la gestion du temps de jeu au RC Lens. Son coach Pierre Sage a choisi de s’exprimer sans détour sur le sujet, saluant le mérite du Sénégalais, mais soulignant la densité de la concurrence.

Abdallah Sima, un buteur décisif en quête de reconnaissance

Arrivé l’été dernier à Lens en provenance de Brighton, Sima peine à s’imposer malgré des entrées percutantes. Auteur du but de la victoire lors de la première manche à Auxerre, il vient de s’illustrer en Coupe de France avec un but et une passe décisive contre Sochaux, confirmant ses qualités de finisseur et de dynamiseur offensif.

Mais avec seulement 152 minutes disputées en Ligue 1 cette saison, il reste à la recherche d’une place durable dans l’effectif titulaire, alors que la concurrence interne ne faiblit pas.

Pierre Sage salue l’évolution et l’attitude du joueur

Interrogé sur la situation de son ailier sénégalais, Pierre Sage n’esquive pas. « Il mériterait de jouer un peu plus », reconnaît-il dans des propos rapportés par Lensois.com, dressant un tableau précis de l’adaptation de Sima. Le technicien apprécie particulièrement les progrès mentaux du joueur, initialement venu avec beaucoup d’ambitions mais rapidement confronté à la dureté du haut niveau lensois.

Sima, passé du statut de recrue impatiente à celui de coéquipier modèle, a su transformer sa déception initiale en moteur de progression : « Parce qu’aujourd’hui, c’est vrai qu’il envoie des bons signes. J’ai bien aimé la manière dont il a géré son évolution. »

Malgré ces signaux encourageants, Pierre Sage opte pour la prudence quant au statut de son joueur avant d’affronter à nouveau Auxerre. L’absence d’Odsonne Edouard aurait pu lui ouvrir la voie pour occuper le rôle d’attaquant de pointe, mais on devrait s’attendre à voir Rayan Fofana débuter, voire Morgan Guilavogui.

Le regard du coach sur la gestion du groupe

Au centre du débat, la philosophie collective de Pierre Sage : « Malheureusement, aujourd’hui, c’est vrai que je lui donne très peu. Mais il mériterait de jouer un peu plus. J’ai le cas avec plusieurs joueurs. Et tant que cette situation perdura, je pense que l’équipe continuera à bien fonctionner. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, on a des joueurs qui ne jouent pas mais qui mériteraient de jouer. Et on a des joueurs qui jouent et qui méritent de jouer aussi. »

Avec cette déclaration, Sage clôt le débat Sima, qui ne devrait donc pas avoir plus de temps de jeu que ce qu’il a déjà eu, du moins tant que l’équipe continue à bien tourner. Cependant, on peut se demander pourquoi le Sénégalais n’a pas plus de minutes qu’un Guilavogui, qui déçoit à chacune de ses apparitions. En attendant, la bataille continue ce samedi à Bollaert-Delelis, avec toujours la même exigence collective à Lens.