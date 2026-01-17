À LA UNE DU 17 JAN 2026
[10:57]Real Madrid : Mbappé de retour comme titulaire face à Levante, une réponse est tombée
[10:36]OM : des bonnes surprises dans le groupe de De Zerbi pour affronter Angers
[10:24]RC Lens Mercato : la piste d’un attaquant de Ligue 1 finaliste de la CAN refait surface
[09:58]CAN 2025 : la finale entre le Sénégal et le Maroc d’Hakimi (PSG) et d’Aguerd (OM) tourne déjà au fiasco
[09:36]OM : les changements attendus dans la compo de De Zerbi à Angers sont connus
[09:19]Revue de presse espagnole : deux départs actés au FC Barcelone, un gros danger guette le Real Madrid
[08:54]FC Nantes : un ancien taulier des Canaris passé par l’OL annonce sa retraite
[08:31]Équipe de France : c’est très chaud pour Zidane, sa première grosse exigence a fuité
[08:13]Stade Rennais Mercato : un gros club européen a pris une longueur d’avance pour Jacquet
[07:50]OM Mercato : un cadre marseillais a déçu, son avenir totalement remis en cause ?
RC Lens : un scénario redouté pour remplacer Édouard face à Auxerre, ça va faire jaser

Par William Tertrin - 17 Jan 2026, 07:31
Pierre Sage (RC Lens)
La compo probable du RC Lens pour affronter l’AJ Auxerre.

Ce samedi, le RC Lens retrouve Bollaert-Delelis pour le tout premier match de l’année 2026 en Ligue 1 à domicile, face à l’AJ Auxerre. Désormais 2es après la victoire du PSG face au LOSC, les Sang et Or auront pour objectif de reprendre leur place de leader, mais pas que. En effet, en cas de victoire, le RCL compterait une 10e victoire de suite toutes compétitions confondues, et égalerait donc le record de 1960. Pour cela, il faudra se passer de plusieurs joueurs, dont Odsonne Édouard, titulaire habituel sur le front de l’attaque.

Et, pour le remplacer, L’Équipe annonce… Morgan Guilavogui. Très en difficulté cette saison, l’attaquant cristallise beaucoup de critiques, et nul doute que les supporters vont gronder si son nom apparaît réellement dans le onze de départ. Néanmoins, l’option la plus logique se nomme Rayan Fofana, le jeune formé au club qui a toujours pour habitude de remplacer Édouard en cours de match. Mais sait-on jamais… Pour le reste de la composition, le quotidien sportif annonce notamment Mamadou Sangaré sur le banc après son retour de la CAN. De ce fait, Andrija Bulatović devrait enchaîner, et Ruben Aguilar retrouver sa place de titulaire.

La compo probable de Lens

Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Thomasson (cap), Bulatović, Udol – Thauvin, Guilavogui, Saïd 

