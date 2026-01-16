À LA UNE DU 16 JAN 2026
RC Lens : le groupe de Sage pour Auxerre avec plusieurs mauvaises nouvelles

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 18:14
Pierre Sage (RC Lens)
Le RC Lens vient de dévoiler le groupe retenu par Pierre Sage pour le match contre l’AJ Auxerre.

Sacré champion d’automne devant le Paris Saint-Germain, le RC Lens entame sa seconde partie de saison par la réception ce samedi (17h) de l’AJ Auxerre. Pour cette rencontre, l’entraîneur lensois, Pierre Sage, a décidé de convoquer un groupe de 21 joueurs.

Six absents à signaler

Comme annoncé en conférence de presse par l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais, Régis Gurtner, Jonathan Gradit, Jhoanner Chavez, Amadou Haïdara, Anthony Bermont et Odsonne Edouard sont absents. Revenu de la CAN 2025 après l’élimination du Mali, Mamadou Sangaré fait, lui, son retour dans le groupe des Sang et Or.

Le groupe du RC Lens : Risser, Jourdren, Delplace – Abdulhamid, Aguilar, Antonio, Ganiou, Baidoo, Sarr, Udol – Thomasson, Bulatovic, Sangaré, Sylla, Garnier – Sotoca, Thauvin, Saïd, Fofana, Sima, Guilavogui.

