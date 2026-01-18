À LA UNE DU 18 JAN 2026
[00:00]FC Barcelone : Antonella Roccuzzo met le feu avec un micro bikini
[23:07]L’OM cartonne Angers (5-2), les notes des Phocéens
[22:48]L’ASSE se relance face à Clermont (1-0) mais ne rassure pas
[22:32]FC Nantes : une piste défensive va s’engager en L2, mauvaise nouvelle pour Leroux
[22:18]RC Lens : Saïd envoie un message fort à Sage
[22:06]ASSE – Clermont : Larsonneur, un coup de gueule et une critique à Horneland
[21:48]PSG : un ancien du club déclare sa flamme à l’OM !
[21:23]ASSE – Clermont : la banderole cinglante des Green Angels
[21:06]Ligue 1 : l’OGC Nice rechute lourdement à Toulouse
[20:44]Real Madrid : Arbeloa totalement fan de Mbappé
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : Antonella Roccuzzo met le feu avec un micro bikini

Par Raphaël Nouet - 18 Jan 2026, 00:00
💬 Commenter
Antonella Roccuzzo en compagnie de son époux Lionel Messi.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

La sublime épouse de Lionel Messi a montré ses courbes via un cliché d’elle en micro bikini posté sur les réseaux sociaux.

Pendant des années, Antonella Roccuzzo a fait sobre. En bonne mère de famille, elle s’est occupée de ses trois garçons sans se mettre en avant. Mais depuis que la famille Messi a déménagé à Miami, à l’été 2023, elle prend du bon temps. Et n’hésite plus à mettre en avant sa plastique de rêve. Il faut dire que le cadre de vie s’y prête un peu mieux qu’à Paris… Un coup on la voit en tenue de sport pendant une partie de padel, un autre en mode décontractée avec ses copines. Mais hier, l’Argentine a franchi un cap.

Messi bien impassible…

Elle a posté une photo d’elle avec Lionel Messi, au bord de la piscine. Elle porte un micro bikini qui montre son postérieur, une ligne parfaite et une poitrine très généreuse. Son mari, qu’elle embrasse sur la joue, semble totalement hermétique à son charme. Ou alors scrute-t-il au loin pour s’assurer qu’il n’y a personne pour les déranger pendant la suite des opérations… En tout cas, la belle Antonella gagnerait assurément des followers à se montrer plus souvent sous son meilleur jour. C’est aussi beau que sa compatriote et rivale Wanda Nara en moins vulgaire…

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot