La sublime épouse de Lionel Messi a montré ses courbes via un cliché d’elle en micro bikini posté sur les réseaux sociaux.

Pendant des années, Antonella Roccuzzo a fait sobre. En bonne mère de famille, elle s’est occupée de ses trois garçons sans se mettre en avant. Mais depuis que la famille Messi a déménagé à Miami, à l’été 2023, elle prend du bon temps. Et n’hésite plus à mettre en avant sa plastique de rêve. Il faut dire que le cadre de vie s’y prête un peu mieux qu’à Paris… Un coup on la voit en tenue de sport pendant une partie de padel, un autre en mode décontractée avec ses copines. Mais hier, l’Argentine a franchi un cap.

Messi bien impassible…

Elle a posté une photo d’elle avec Lionel Messi, au bord de la piscine. Elle porte un micro bikini qui montre son postérieur, une ligne parfaite et une poitrine très généreuse. Son mari, qu’elle embrasse sur la joue, semble totalement hermétique à son charme. Ou alors scrute-t-il au loin pour s’assurer qu’il n’y a personne pour les déranger pendant la suite des opérations… En tout cas, la belle Antonella gagnerait assurément des followers à se montrer plus souvent sous son meilleur jour. C’est aussi beau que sa compatriote et rivale Wanda Nara en moins vulgaire…