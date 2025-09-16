Le chanteur argentin L-Gante a mis les choses au clair. Dans une interview pour le magazine Caras, l’artiste a révélé ce qui l’a poussé à tourner définitivement la page avec Wanda Nara, son ex-compagne.

On sait enfin pourquoi la relation entre L-Gante et Wanda Nar a pris fin. Selon lui, ce n’était pas seulement une question de rupture classique. « Ce qui m’a empêché de donner le meilleur de moi-même dans cette relation, c’est le fait que tout la dérangeait, jusqu’à la façon de respirer de son ex. Il l’obsède, explique-t-il dans le magazine Caras. L-Gante assure avoir toujours voulu soutenir Wanda et être à ses côtés, mais il a vite compris que cela empiétait sur sa carrière : « J’ai fini par me dire ‘mieux vaut ne pas m’en mêler’ parce que je m’impliquais dans un sujet qui me détournait de ma carrière, et je ne suis pas encore aussi millionnaire qu’eux pour perdre mon temps. »

Le message est clair : L-Gante met sa carrière avant tout et refuse de se laisser absorber par des conflits qui ne le concernent pas directement. Cette déclaration met fin aux rumeurs d’un possible retour et éclaire le public sur sa vision des relations amoureuses et de la gestion de sa vie privée.

Les fans du chanteur peuvent se rassurer : L-Gante reste concentré sur sa musique et ses projets artistiques, loin des polémiques sentimentales qui ont marqué sa dernière relation. Une leçon de priorités et de lucidité dans un monde people où les histoires de cœur font souvent la une. Quant au duo Wanda Nara – Mauro Icardi, il semblerait que l’étincelle ne soit pas encoee totalement éteinte…