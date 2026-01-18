À LA UNE DU 18 JAN 2026
[13:00]FC Barcelone : coup dur pour Raphinha, un défenseur blaugrana va marcher sur les traces de Dro
[12:40]ASSE : Horneland attend 3 recrues, leurs noms sont connus !
[12:20]Stade Rennais Mercato : Szymanski arrive, coup de théâtre pour Jacquet !
[12:00]FC Nantes – Paris FC : Kantari a fait ses choix, il va innover !
[11:30]Revue de presse : c’est toujours chaud au RC Strasbourg avant le derby, un buteur toulousain fait des siennes, jackpot en vue pour le LOSC
[11:00]Real Madrid : les joueurs sous le choc, Xabi Alonso vers un incroyable rebond ?
[10:30]ASSE Mercato : le successeur de Stassin déniché en Belgique ?
[10:00]RC Lens : Pierre Ménès se paye les supporters du RCL et s’inquiète avant le choc contre l’OM
[09:30]PSG, FC Barcelone Mercato : Dro débarque à Paris, les dessous du deal dévoilés
[09:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « une victoire qui fait du bien… et un peu moins tâche»
ASSE : Horneland attend 3 recrues, leurs noms sont connus !

Par Laurent Hess - 18 Jan 2026, 12:40
L’ASSE a signé sa première victoire de l’année 2026 samedi soir en battant Clermont (1-0) grâce à un but d’Augustine Boakye. Eirik Horneland est soulagé, et il attend trois recrues pour le prochain déplacement à Reims…

Des sifflets nourris ont accompagné le retour au vestiaire d’une ASSE inquiétante, malmenée pendant le premier acte par des Clermontois plus entreprenants et dangereux hier soir. A 0-0 à la pause, les Verts s’en étaient bien tirés, et ils ont finalement remporté leur première victoire de l’année grâce à un but de Boakye, sur une remise astucieuse de Stassin, sifflé à son remplacement par Cardona. « On avait besoin de cette victoire car cela faisait longtemps qu’on n’avait pas gagné. Je suis plus satisfait du résultat que de notre performance mais j’espère qu’on pourra construire sur cette victoire », a commenté Eirik Horneland.

Annan, Ferreira et Duffus vont revenir

Invité à évoquer le Mercato, le coach norvégien a ensuite eu ces mots : « Notre Mercato, c’est d’abord nos blessés, leurs retours. On a vu l’importance de Lamba ce soir. Annan, Duffus et Ferreira vont revenir à leur tour. Ce seront eux nos prochaines recrues, et Davitashvili aussi. » A Reims, il ne serait pas étonnant qu’Annan soit titulaire à gauche où Ben Old n’a pas vraiment rassuré contre Clermont. Pas sûr que ce soit le cas de Ferreira, à droite, où le jeune Pedro a encore tiré son épingle du jeu, ni de Duffus, en pointe, avec la présence de Stassin. Quant au Mercato, l’arrivée d’une « vraie » recrue est toujours envisagée, au milieu, mais l’ASSE ne bougera qu’en cas d’opportunité avec un joueur capable d’apporter un impact immédiat. Une gageure, surtout en janvier…

ASSE

