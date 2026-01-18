ASSE : Horneland attend 3 recrues, leurs noms sont connus !

L’ASSE a signé sa première victoire de l’année 2026 samedi soir en battant Clermont (1-0) grâce à un but d’Augustine Boakye. Eirik Horneland est soulagé, et il attend trois recrues pour le prochain déplacement à Reims…

Des sifflets nourris ont accompagné le retour au vestiaire d’une ASSE inquiétante, malmenée pendant le premier acte par des Clermontois plus entreprenants et dangereux hier soir. A 0-0 à la pause, les Verts s’en étaient bien tirés, et ils ont finalement remporté leur première victoire de l’année grâce à un but de Boakye, sur une remise astucieuse de Stassin, sifflé à son remplacement par Cardona. « On avait besoin de cette victoire car cela faisait longtemps qu’on n’avait pas gagné. Je suis plus satisfait du résultat que de notre performance mais j’espère qu’on pourra construire sur cette victoire », a commenté Eirik Horneland.

Annan, Ferreira et Duffus vont revenir

Invité à évoquer le Mercato, le coach norvégien a ensuite eu ces mots : « Notre Mercato, c’est d’abord nos blessés, leurs retours. On a vu l’importance de Lamba ce soir. Annan, Duffus et Ferreira vont revenir à leur tour. Ce seront eux nos prochaines recrues, et Davitashvili aussi. » A Reims, il ne serait pas étonnant qu’Annan soit titulaire à gauche où Ben Old n’a pas vraiment rassuré contre Clermont. Pas sûr que ce soit le cas de Ferreira, à droite, où le jeune Pedro a encore tiré son épingle du jeu, ni de Duffus, en pointe, avec la présence de Stassin. Quant au Mercato, l’arrivée d’une « vraie » recrue est toujours envisagée, au milieu, mais l’ASSE ne bougera qu’en cas d’opportunité avec un joueur capable d’apporter un impact immédiat. Une gageure, surtout en janvier…