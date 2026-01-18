FC Barcelone : coup dur pour Raphinha, un défenseur blaugrana va marcher sur les traces de Dro

Pluie de mauvaises nouvelles au FC Barcelone ce dimanche…

Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone : le club blaugrana annonce que Raphinha sera absent ce soir pour le match de la 20e journée de Liga face à la Real Sociedad, à cause d’un coup reçu à la cuisse droite. Un coup dur pour l’équipe puisque le Brésilien venait de signer deux doublés lors de ses deux derniers matchs en Supercoupe.

Mbacke vers la MLS

Du côté du Mercato, après le départ acté de Dro au PSG, qui suscite la polémique au Barça, d’autres mouvements sont attendus cet hiver du côté chez les jeunes. Et selon les informations de Sport, Mamadou Mbacke (23 ans), le défenseur central sénégalais, va s’en aller. Probablement vers la MLS, où l’ancien joueur du Los Angeles FC jouit d’une bonne côte. Pilier de la défense de l’équipe dirigée par Juliano Belletti cette saison, le Sénégalais est en fin de contrat en juin. Hansi Flick l’avait convié à s’entraîner avec l’équipe première récemment.