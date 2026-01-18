À LA UNE DU 18 JAN 2026
[15:00]Mercato : le Stade Rennais ferait-il une grosse erreur en laissant filer Jacquet et Meïté cet hiver ?
[14:00]ASSE : Kévin Pedro a encore marqué des points, un taulier l’applaudit
[13:30]PSG  : Lucas Chevalier se paye son successeur au LOSC, les supporters le reprennent de volée
[13:00]FC Barcelone : coup dur pour Raphinha, un défenseur blaugrana va marcher sur les traces de Dro
[12:40]ASSE : Horneland attend 3 recrues, leurs noms sont connus !
[12:20]Stade Rennais Mercato : Szymanski arrive, coup de théâtre pour Jacquet !
[12:00]FC Nantes – Paris FC : Kantari a fait ses choix, il va innover !
[11:30]Revue de presse : c’est toujours chaud au RC Strasbourg avant le derby, un buteur toulousain fait des siennes, jackpot en vue pour le LOSC
[11:00]Real Madrid : les joueurs sous le choc, Xabi Alonso vers un incroyable rebond ?
[10:30]ASSE Mercato : le successeur de Stassin déniché en Belgique ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : coup dur pour Raphinha, un défenseur blaugrana va marcher sur les traces de Dro

Par Laurent Hess - 18 Jan 2026, 13:00
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Pluie de mauvaises nouvelles au FC Barcelone ce dimanche…

Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone : le club blaugrana annonce que Raphinha sera absent ce soir pour le match de la 20e journée de Liga face à la Real Sociedad, à cause d’un coup reçu à la cuisse droite. Un coup dur pour l’équipe puisque le Brésilien venait de signer deux doublés lors de ses deux derniers matchs en Supercoupe.

Mbacke vers la MLS

Du côté du Mercato, après le départ acté de Dro au PSG, qui suscite la polémique au Barça, d’autres mouvements sont attendus cet hiver du côté chez les jeunes. Et selon les informations de Sport, Mamadou Mbacke (23 ans), le défenseur central sénégalais, va s’en aller. Probablement vers la MLS, où l’ancien joueur du Los Angeles FC jouit d’une bonne côte. Pilier de la défense de l’équipe dirigée par Juliano Belletti cette saison, le Sénégalais est en fin de contrat en juin. Hansi Flick l’avait convié à s’entraîner avec l’équipe première récemment.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot