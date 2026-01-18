À LA UNE DU 18 JAN 2026
Stade Rennais Mercato : Szymanski arrive, coup de théâtre pour Jacquet !

Par Laurent Hess - 18 Jan 2026, 12:20
💬 Commenter
Le Mercato s’agite ce dimanche au Stade Rennais avec les dossiers Szymanski et Jacquet…

En négociations depuis jours avec le milieu offensif polonais Sebastian Szymanski (26 ans), le Stade Rennais est enfin parvenu à un accord. Le milieu offensif polonais devrait bien quitter Fenerbahçe pour rejoindre le SRFC. Selon plusieurs sources, le transfert s’élève à 9 M€ + 2 M€ de bonus et Szymanski. Nicolo Schira indique que le transfert de Sebastian Szymanski est totalement bouclé et que le milieu offensif va signer un contrat jusqu’en juin 2030 avec la formation bretonne.

Pinault ne veut pas lâcher Jacquet

Dans le sens des départs, le dossier Jérémy Jacquet rebondit. Plusieurs médias anglais annoncent que Chelsea pourrait se retirer des négociations si le Stade Rennais ne baissait pas son prix. Sky croit savoir que François-Henri Pinault apprécie Jérémy Jacquet et souhaite le conserver jusqu’à cet été si possible, considérant qu’il peut être un atout décisif pour Habib Beye dans l’optique d’une qualification en Ligue des champions. De nouvelles négociations entre le SRFC et Chelsea devraient avoir lieu ce dimanche. Mais la tendance aujourd’hui, c’est qu’à moins d’une offre XXL, Jacquet restera à Rennes.

