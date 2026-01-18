Mercato : une ancienne priorité du FC Nantes passée par le PSG a fait un choix très surprenant

Libre depuis l’été 2025 après la fin de son aventure au Portugal avec Boavista, Layvin Kurzawa (33 ans) s’apprête à écrire un chapitre totalement inattendu de sa carrière. Alors que le FC Nantes, sous la présidence de Waldemar Kita, avait un temps étudié sa piste sur le marché des joueurs libres pour renforcer son couloir gauche, l’ancien latéral parisien a finalement choisi une destination radicalement différente : l’Asie du Sud-Est et plus précisément l’Indonésie.

Une piste nantaise qui n’a jamais abouti

Au cours des derniers mercatos, le FC Nantes avait été associé au nom de Kurzawa pour renforcer un poste délicat, avec des rumeurs — notamment autour d’un joker défensif — circulant dans les médias. Toutefois, ces spéculations ont été rapidement remises en question et Kurzawa n’a finalement jamais évolué au FCN.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le joueur lui-même avait raconté qu’une piste vers la Beaujoire avait même été envisagée l’année précédente, jusqu’à ce que le deal tombe à l’eau à la dernière minute, au point qu’il avait “préparé sa valise” pour Nantes avant que l’opération ne capote.

Cap vers l’Indonésie : Kurzawa proche de Persib Bandung

Alors que son dossier n’a pas abouti en Ligue 1, Layvin Kurzawa est aujourd’hui en discussions avancées avec le club indonésien du Persib Bandung, leader de la Liga 1 locale et qualifié pour les huitièmes de finale de l’AFC Champions League 2, une compétition continentale majeure en Asie.

Ce choix peut surprendre au premier abord, mais il s’inscrit dans une logique de jeu et de vécu pour l’ancien international français (13 sélections) : retrouver du temps de jeu, un rôle moteur dans une équipe ambitieuse et un environnement où son statut de joueur d’envergure peut avoir un vrai impact.

Un cadre d’adaptation facilité

Si Kurzawa finalise son arrivée à Bandung, il ne sera pas totalement isolé : un autre Français, Andrew Jung, évolue déjà au Persib et pourra l’aider à s’adapter au championnat indonésien et à la vie locale.

Pour le FC Nantes, ce feuilleton illustre à la fois les limites des pistes mercato libres en Ligue 1 et l’ouverture croissante d’options moins conventionnelles pour des joueurs d’expérience cherchant une renaissance loin des grands championnats européens.