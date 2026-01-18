FC Nantes : la compo de Kantari pour affronter le Paris FC

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici la compo officielle du FC Nantes pour affronter le Paris FC dans un choc du maintien.

Ce dimanche, le FC Nantes reçoit le Paris FC pour un choc du maintien de cette 18e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Ahmed Kantari. Coup d’envoi à 17h15 à la Beaujoire.

La compo du FC Nantes

Lopes (cap) – Amian, Tati, Mwanga, Cozza, Machado – Coquelin, Sissoko, Cabella – El Arabi, Abline.