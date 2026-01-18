À LA UNE DU 18 JAN 2026
[17:03]ASSE : un Vert a été recadré après la victoire contre Clermont
[16:41]Real Madrid : Rüdiger humilié pour sa mauvaise haleine, la vérité éclate
[16:24]FC Nantes : la compo de Kantari pour affronter le Paris FC
[16:20]Stade Rennais : la compo de Beye pour affronter Le Havre
[16:14]Mercato : une ancienne priorité du FC Nantes passée par le PSG a fait un choix très surprenant
[16:00]OM : un ex du Real Madrid détruit Rothen, Dugarry et les critiques de De Zerbi
[15:00]Mercato : le Stade Rennais ferait-il une grosse erreur en laissant filer Jacquet et Meïté cet hiver ?
[14:00]ASSE : Kévin Pedro a encore marqué des points, un taulier l’applaudit
[13:30]PSG  : Lucas Chevalier se paye son successeur au LOSC, les supporters le reprennent de volée
[13:00]FC Barcelone : coup dur pour Raphinha, un défenseur blaugrana va marcher sur les traces de Dro
FC Nantes : la compo de Kantari pour affronter le Paris FC

Par William Tertrin - 18 Jan 2026, 16:24
Voici la compo officielle du FC Nantes pour affronter le Paris FC dans un choc du maintien.

Ce dimanche, le FC Nantes reçoit le Paris FC pour un choc du maintien de cette 18e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Ahmed Kantari. Coup d’envoi à 17h15 à la Beaujoire.

La compo du FC Nantes

Lopes (cap) – Amian, Tati, Mwanga, Cozza, Machado – Coquelin, Sissoko, Cabella – El Arabi, Abline.

