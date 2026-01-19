À LA UNE DU 19 JAN 2026
CAN 2025 : ce que Sadio Mané a dit aux Sénégalais pour les sortir du vestiaire en finale

Par Bastien Aubert - 19 Jan 2026, 10:49
Sadio Mané (Sénégal)
La tension était à son comble dimanche soir à Rabat. Sénégal et Maroc s’affrontaient pour écrire l’histoire lors d’une finale de CAN 2025 digne d’un thriller. Une scène de chaos, un vestiaire au bord de l’explosion… et la voix d’un seul homme pour faire basculer la nuit.

La soirée commence dans la nervosité. Sur le terrain, les deux équipes se rendent coup pour coup. Sénégal croit ouvrir le score, mais le but est finalement refusé. L’atmosphère se tend. Dans les derniers souffles du temps réglementaire, l’impensable : l’arbitre accorde un penalty très polémique pour le Maroc. Il n’en fallait pas plus pour que l’incompréhension s’empare des Lions de la Téranga. Sous le choc, les Sénégalais quittent la pelouse, direction le vestiaire, la rage à fleur de peau. Privé de leur capitaine habituel, Kalidou Koulibaly, blessé plus tôt dans la compétition, le groupe vacille. Le titre semble s’échapper dans la confusion la plus totale.

Les mots d’un leader : « On va jouer comme des hommes ! »

C’est là, au cœur du vestiaire, que tout bascule. Sadio Mané, brassard de capitaine en l’absence de Koulibaly, prend la parole. Face à des coéquipiers déboussolés, l’ailier de Al-Nassr ne laisse aucune place à la résignation. Son cri de ralliement claque dans l’air : « on va jouer comme des hommes ! » Un mot d’ordre, lancé avec la force du vécu et la grinta des grands soirs. 

Mané rallume la flamme. D’un geste, il rassemble, il relève, il transforme l’injustice ressentie en énergie brute. Les Lions font machine arrière, reviennent sur la pelouse. Le public retient son souffle. Plus question de craquer. Cet instant marque un tournant : l’autorité de Mané fait l’unanimité, son leadership efface la déroute et redonne espoir à une équipe au bord du gouffre.

Le Sénégal triomphe après un scénario fou

Quelques minutes plus tard, la partie reprend sous très haute tension. Portés par ce sursaut, les joueurs sénégalais s’accrochent, tiennent la baraque devant la pression marocaine. La prolongation pousse les organismes à bout. Mais l’esprit insufflé par Mané finit par payer. Dans la ferveur, le Sénégal trouve l’ouverture et s’offre un sacre inespéré, arraché après l’un des scénarios les plus incroyables de la compétition.

Ce triomphe restera aussi celui d’un homme : Sadio Mané, guide spirituel d’un vestiaire à la dérive. Son intervention, dans la lignée de l’engagement de joueurs comme Koulibaly, si souvent décisif aux côtés de Mané, s’impose déjà comme l’un des moments cultes du football africain. La CAN 2025 s’est jouée dans le vestiaire… et la phrase du capitaine restera gravée dans les mémoires : « on va jouer comme des hommes ! »

