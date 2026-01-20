À LA UNE DU 21 JAN 2026
FC Nantes : Kantari fait déjà débat chez les Canaris

Par Bastien Aubert - 20 Jan 2026, 23:30
💬 Commenter
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Ahmed Kantari est-il vraiment l’homme de la situation sur le banc du FC Nantes ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Serrer les rangs jusqu’à la fin du mercato »

« Je veux être tenté de croire qu’Ahmed Kantari reste l’homme de la situation malgré les doutes. Oui, la défaite à domicile contre le PFC interpelle et ne peut pas être balayée d’un revers de main, mais tirer des conclusions définitives avant la fin du mercato serait prématuré. Le contexte reste mouvant, l’effectif encore incomplet, et un rebond est clairement attendu dès dimanche face à l’OGC Nice, possiblement avec des recrues supplémentaires pour densifier le groupe.

Si Kantari tâtonne encore sur le plan tactique, il a déjà prouvé, notamment lors de son récent passage à Marseille, qu’il était capable de coups justes et de choix forts quand les conditions sont réunies. Le vrai chantier reste celui de l’équilibre collectif et d’un groupe enfin au complet, avec le retour attendu de cadres comme Louis Leroux ou Fabien Centonze, indispensable pour stabiliser le couloir droit et redonner de la cohérence à l’ensemble. »

Bastien AUBERT

« Pour cette mission, oui ; pour la suite, non »

« Le FC Nantes a pris un gros coup derrière la tête après cette défaite face au Paris FC (1-2). Après la victoire très convaincante à Marseille (2-0), on pensait que les Canaris avaient enfin lancé la machine. Et leur prestation face à Nice en Coupe, malgré l’élimination (1-1 ; 3 t.a.b. à 5), avait été prometteuse. On voyait Kantari en maître tacticien, capable de piéger Roberto De Zerbi et de tenir tête à Claude Puel, on imaginait l’effectif plus large et talentueux qu’il ne l’avait laissé supposer lors des premiers mois de compétition… On se trompait. Mais sans doute pas totalement. En fait, comme toujours, la réponse n’est pas toute blanche ou toute noire mais grise.

Après Paris, je continue de penser que Kantari peut mener à bien la mission maintien. L’occasion était belle de doubler le PFC mais rappelons-nous qu’en début de saison, les deux équipes ne boxaient pas dans la même catégorie. Dimanche, le promu a juste fait respecter la hiérarchie. Il va se passer beaucoup de choses d’ici la fin de la saison, il y aura d’autres déceptions mais l’essentiel est que le FC Nantes laisse au pire deux équipes derrière lui, au mieux trois. Après juin, il sera temps de chercher un nouveau coach parce que, par contre, je ne vois pas l’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré s’inscrire dans la durée. En tout cas, je ne pense pas que ce serait une bonne chose. »

Raphaël NOUET

FC Nantes

