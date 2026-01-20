FC Barcelone : le cadeau de Lamine Yamal à sa mère qui fait fondre toutes ses groupies 

Si le FC Barcelone s’est incliné ce dimanche face à la Real Sociedad (1-2), Lamine Yamal (18 ans) a offert un cadeau à sa mère qui n’est pas passé inaperçu sur les réseaux.

Pour l’anniversaire de sa mère, Lamine Yamal n’a pas fait les choses à moitié. Le prodige du FC Barcelone lui a offert un sac à main rose d’une grande marque, un cadeau aussi stylé que symbolique, immédiatement devenu viral sur les réseaux sociaux.

Fière et visiblement très émue, la maman du jeune international espagnol a tenu à partager ce moment avec ses abonnés sur TikTok. Sur la vidéo, elle pose tout sourire aux côtés de son fils, exposant son nouveau sac comme un véritable trésor. Une scène pleine de tendresse, loin des projecteurs des stades, qui a rapidement conquis les internautes.

À seulement 18 ans, Yamal continue donc d’impressionner sur le terrain… mais aussi en dehors. Derrière le phénomène précoce, on découvre un fils attentionné, attaché à sa famille et heureux de rendre un peu de ce qu’on lui a donné. Un cadeau rose, beaucoup d’amour, et une image qui a fait fondre la toile et ses groupies…