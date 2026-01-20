Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le milieu offensif d’Arsenal Ethan Nwaneri et le milieu du Feyenoord Quinten Timber seront demain à Marseille pour s’engager avec l’OM.

Fabrizio Romano et plusieurs journalistes annoncent que c’est « done deal » pour Ethan Nwaneri et Quinten Timber avec l’Olympique de Marseille. Les deux joueurs seront demain en Provence pour passer la visite médicale de rigueur et parapher leur contrat. Ils pourront suivre depuis les tribunes le choc face à Liverpool en Champions League le soir même. L’OM récupère un milieu défensif et un offensif. Ce dernier poste était l’une des priorités des dirigeants phocéens en ce mercato hivernal.

Timber, c’est seulement 4,5 M€ !

Concernant Quinten Timber, Fabrizio Romano annonce que le montant du transfert serait de 4,5 M€ plus des bonus difficilement atteignables. C’est une sacrée affaire sur le plan économique car le milieu néerlandais est coté 25 M€ par Transfermarkt ! Mais à six mois de la fin de son contrat et alors que sa relation avec Robin van Persie est exécrable, le Feyenoord n’avait pas d’autre choix que de le brader. Romano assure qu’il y avait trois autres clubs sur les rangs mais que c’est le joueur qui a privilégié Marseille. Le Feyenoord aurait pu se servir de cette concurrence pour faire monter les enchères mais il n’y est pas parvenu. Moins de cinq millions d’euros, c’est un nouveau coup de maître à l’actif du duo Benatia-Longoria.

De Zerbi obligé de faire jouer Nwaneri ?

Ethan Nwaneri, lui, va être prêté jusqu’à la fin de la saison. En début de journée, il a été question d’une indemnité de 4 M€ pour convaincre Arsenal de céder son joueur jusqu’en juin. Mais selon Fabrice Hawkins, elle ne serait « que » de 1,5 M€. Mais il y aurait un mais… Il s’agirait de pénalités si jamais Nwaneri ne dispute pas un certain nombre de matches. Cela signifie donc que Roberto De Zerbi va devoir faire jouer le jeune Anglais assez régulièrement. Et on sait que l’Italien n’apprécie pas qu’on lui impose des choix… Reste qu’il s’agit d’un vrai pari avec un joueur dont le potentiel est loué de tous.

En outre, le poste de milieu offensif commence à sérieusement se remplumer puisqu’outre Ethan Nwaneri, Himad Abdelli (SCO d’Angers) pourrait débarquer alors que Junior Traoré est en train de réussir un retour tonitruant après plusieurs mois de galères…