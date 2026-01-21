OM : De Zerbi évoque un départ de Greenwood et fait des révélations sur le Mercato

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le coach de l’OM, Roberto de Zerbi, a accordé une interwiew à un média espagnol.

Avant le choc de Ligue des Champions face à Liverpool, Roberto De Zerbi s’est longuement confié au média Viva el Futbol lors d’un entretien d’un peu moins de deux heures. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a notamment été interrogé sur l’avenir de Mason Greenwood et sur la possibilité d’un départ à l’issue de la saison.

De Zerbi veut voir Greenwood rester à l’OM

« Je pense qu’il devrait rester encore ici. Il doit s’améliorer pour être prêt d’être un protagoniste d’un grand club. J’estime qu’il a encore beaucoup à donner ici. J’aurais bien aimé qu’il ait l’ambition de gagner quelque chose pour laisser son empreinte », a répondu le coach italien.

Arrivé à l’été 2024 à l’OM en provenance de Manchester United, Mason Greenwood a retrouvé son meilleur niveau ou presque sous le maillot marseillais et pourrait attirer l’intérêt de plusieurs cadors européens lors du prochain mercato estival.

De Zerbi voulait Stiller ou Jashari l’été dernier

Au cours de cet entretien, Roberto De Zerbi a également livré plusieurs révélations sur le dernier mercato estival de l’OM. Le technicien italien a notamment confié que le club phocéen avait tenté de recruter Angelo Stiller, milieu défensif de Stuttgart, ainsi qu’Ardon Jashari, finalement transféré de Bruges à l’AC Milan pour 36 millions d’euros. « L’été dernier, nous avons cherché un meneur de jeu au milieu de terrain. Personnellement, j’aimais beaucoup Angelo Stiller de Stuttgart. Nous avons également tenté Ardon Jashari. »