OM – Liverpool : la compo probable de De Zerbi après la blessure d’Emerson

Voici la nouvelle compo probable de l’OM pour défier Liverpool après la blessure d’Emerson.

Blessé à la cuisse gauche, Emerson ne sera pas disponible ce mercredi (21h) pour le match entre l’OM et Liverpool, comptant pour la septième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions. Ce forfait de dernière minute contraint l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, à revoir ses plans pour son onze de départ.

Murillo pour remplacer Emerson ?

Selon nos confrères de RMC Sport, Amir Murillo devrait profiter de l’absence de l’Italo-Brésilien. Le Panaméen devrait finalement être titularisé au poste de piston droit, ce qui entraînerait un repositionnement de Timothy Weah sur le côté gauche. En attaque, Hamed Junior Traoré, très performant depuis son retour de blessure, devrait être préféré à Igor Paixao, même si une titularisation du Brésilien ne serait pas à exclure.

La compo probable de l’OM : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Murillo, Hojbjerg, Kondogbia, Weah – Greenwood, Gouiri, Traoré.