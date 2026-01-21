À LA UNE DU 21 JAN 2026
[12:34]ASSE Mercato : Kilmer a les poches pleines mais un sérieux handicap pour boucler des recrues 
[12:08]OM – Liverpool : la compo probable de De Zerbi après la blessure d’Emerson
[11:46]Stade Rennais Mercato : accord total enfin trouvé pour la première recrue hivernale !
[11:27]Revue de presse : Angers a son remplaçant d’Abdelli, rebondissement pour Maupay, Puel tranche pour Sergio Ramos
[10:50]OM : le verdict est déjà tombé pour la blessure d’Emerson !
[10:34]OM : le groupe de De Zerbi pour Liverpool avec une absence surprise
[10:28]ASSE Mercato : que doit recruter Kilmer Sports cet hiver ? Les supporters ont choisi !
[10:02]OL Mercato : Fonseca veut piquer une recrue défensive à Paris ! 
[09:34]OM Mercato : Arteta confirme pour Nwaneri, De Zerbi a déjà pris une décision forte avec lui
[09:05]FC Nantes Mercato : trois nouvelles recrues en approche ?
OM – Liverpool : la compo probable de De Zerbi après la blessure d’Emerson

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 12:08
Roberto De Zerbi (OM)
Voici la nouvelle compo probable de l’OM pour défier Liverpool après la blessure d’Emerson.

Blessé à la cuisse gauche, Emerson ne sera pas disponible ce mercredi (21h) pour le match entre l’OM et Liverpool, comptant pour la septième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions. Ce forfait de dernière minute contraint l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, à revoir ses plans pour son onze de départ.

Murillo pour remplacer Emerson ?

Selon nos confrères de RMC Sport, Amir Murillo devrait profiter de l’absence de l’Italo-Brésilien. Le Panaméen devrait finalement être titularisé au poste de piston droit, ce qui entraînerait un repositionnement de Timothy Weah sur le côté gauche. En attaque, Hamed Junior Traoré, très performant depuis son retour de blessure, devrait être préféré à Igor Paixao, même si une titularisation du Brésilien ne serait pas à exclure.

La compo probable de l’OM : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Murillo, Hojbjerg, Kondogbia, Weah – Greenwood, Gouiri, Traoré.

