Stade Rennais Mercato : Habib Beye cash sur l’avenir de Jacquet

Le Stade Rennais et Chelsea seraient proches d’un accord pour Jérémy Jacquet mais, la bonne nouvelle, c’est que le club anglais laisserait le défenseur central en prêt chez les Rouge et Noir jusqu’en juin. Ce que vient de confirmer Habib Beye…

Mardi soir, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins a annoncé une avancée significative dans le dossier Jérémy Jacquet : « Chelsea est désormais ouvert au recrutement de Jérémy Jacquet, avec un prêt immédiat à Rennes jusqu’à la fin de la saison. Les Blues ont rappelé Datro Fofana pour libérer un spot de prêt. Rennes et Chelsea doivent s’entendre sur une indemnité de transfert. Comme révélé, les Bretons veulent plus de 60 M€. Les discussions vont se poursuivre. Jacquet OK pour signer chez les Blues ».

Beye ne veut pas mettre la pression sur les dirigeants du Stade Rennais… mais quand même !

En conférence de presse ce jeudi avant le derby contre Lorient, Habib Beye a confirmé la tendance. «Je suis serein parce que c’est mon joueur, a-t-il confié. Je suis serein parce qu’il est content d’être ici. Je suis serein parce qu’il est performant. Je suis serein parce que je ne vois pas un joueur qui est déstabilisé par la situation. Après ce n’est pas moi qui contrôle le marché. Il y a une réalité économique dans laquelle je n’aurai pas toujours mon mot à dire. Mais ce que j’ai dit, c’est que quand on est une équipe comme le Stade Rennais et qu’on a des ambitions élevées, en tant que coach, je veux garder mes meilleurs éléments et avoir l’équipe la plus forte possible. Et Jérémy Jacquet fait partie de ces joueurs-là. Je dis que, quand vous êtes le Stade Rennais et dans la situation où nous sommes, on ne peut pas se permettre de perdre Jérémy Jacquet. Mais à un moment donné le marché m’amènera peut-être, malheureusement, à capituler. Je suis assez cash là-dessus et ça je le dis aussi à mes dirigeants mais en n’étant pas du tout dans une logique de coup de pression. Si on a la possibilité de le garder, il faut le garder. Maintenant, il y a la volonté du joueur, celle du club et ce qui se passe en face… avec parfois des moyens qu’on ne maîtrise pas.» Dans cette attente, Beye a soutenu que Jacquet serait de la partie contre les Merlus… «Je suis content des sollicitations et je suis assez bluffé du calme avec lequel il gère cette situation. C’est un garçon très focus sur ce qu’il vit. C’est normal qu’il soit sollicité. C’est un très bon joueur mais je l’ai vu très relâché. Il s’est très bien entraîné cette semaine à l’entraînement et il sera important pour nous samedi.»