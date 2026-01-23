Revue de presse : le Paris FC va encore se servir en Premier League, gros coup dur au LOSC, Diouf évoque la CAN 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Diego Coppola tout proche du Paris FC

D’après Matteo Moretto, spécialise du mercato pour Marca,le Paris FC s’apprête à recruter Diego Coppola (22 ans). Arrivé cà Brighton cet été pour 11 M€ en provenance du Hellas Vérone, le défenseur central talien joue peu (9 matchs toutes compétitions confondues, 542 minutes) et a besoin de se relancer. Il s’était révélé la saison dernière en Serie A, et avait été récompensé par ses deux premières sélections avec la Squadra Azzurra en juin 2025. Le PFC a déjà fait venir un joueur de Premier League cet hiver : Marshall Munetsi (Wolverhampton).

Bentaleb (LOSC) sérieusement blessé

Hier soir à Vigo lors de la défaite du Losc face au Celta (1-2), Nabil Bentaleb est sorti sur blessure. Le milieu de terrain algérien est mal retombé après un duel aérien en se tenant la clavicule. Ce qui ne laissait présager rien de bon…

Stade Brestois : Le Borgne suivi

Milieu polyvalent de 19 ans évoluant à Côme, Andréa Le Borgne serait dans le viseur du SB29, selon L’Equipe. Il s’est distingué avec l’équipe de France U20 lors de la Coupe du monde de la catégorie en octobre dernier. Les dirigeants bretons ont pris contact avec leurs homologues italiens pour négocier un prêt. Le Borgne peut jouer en 6 ou en 8, ce qui permettrait de soulager Kamory Doumbia.

TFC : une offre de 23 M€ repoussée pour Cresswell

Selon The Athletic, le TFC a repoussé une offre de 23 M€ de la part de Wolfsburg pour Charlie Cresswell. C’est déjà la troisième de la part des Allemands, déterminés à attirer le défenseur central anglais. Mais les Violets réclament 30 M€ pour laisser partir leur joueur, qui est également dans le viseur de West Ham et de l’OM, même si les Phocéens souhaiteraient plutôt le recruter en juin prochain.

OGC Nice : les confidences incroyables de Diouf

Revenu de la CAN, Yevhann Diouf a assisté hier au match d’Europa League entre Nice et Go Ahead Eagles (3-1). Il a été interrogé ensuite par les médias sur l’incroyable scène qui l’a vu protéger la serviette du gardien titulaire du Sénégal, Edouard Mendy, que convoitait des ramasseurs de balle pendant la finale de la CAN : « Figure toi qu’un ramasseur de balle m’a dit : « Sois fair-play ». Je lui ai répondu : « Fair-play de quoi ? C’est vous qui prenez les serviettes et c’est moi qui ne suis pas fair-play alors que je viens juste remettre des serviettes ? ». Je suis surpris, je ne comprends pas. Mais j’ai essayé de faire en sorte qu’Edouard ait sa serviette quand il a envie de s’essuyer et qu’il soit dans les meilleures conditions pour être le plus efficace possible pour que derrière on gagne le trophée. On avait déjà vu au match précédent qu’ils (les ramasseurs de balle marocains) s’amusaient à piquer les serviettes du gardien nigérian. Pourquoi ? On ne sait pas, comme pour nous. Mais ils s’amusaient à faire ça. On avait été avertis par rapport à ça. Ils l’ont fait pendant le temps réglementaire avec Hakimi (et Ismael Saibari) et ils ont finalement réussi à prendre la serviette. Puis, pendant la prolongation, quand il s’est vraiment mis à pleuvoir, Mory Diaw (3e gardien sénégalais) est parti déposer les serviettes auprès d’Edouard. Il était à peine revenu (sur le banc) qu’ils avaient déjà pris les serviettes. Et quand j’y suis allé, ils ont fait exactement la même chose. Au début, un joueur marocain m’a couru après pour prendre la serviette, j’étais étonné. Puis, quand je suis retourné une nouvelle fois déposer la serviette, les ramasseurs de balle avec le responsable de je ne sais quoi… Moi, j’y suis allé et on l’a fait tous dans l’optique de mettre Edouard dans les meilleures conditions parce qu’on avait besoin d’un grand gardien pour gagner cette finale. Et là, j’hallucine, en fait, limite je vais sur le terrain de mon plein gré en me disant que l’arbitre va arrêter le match, ou il va se rendre compte de la situation. Sauf que non, en fait, je me retrouve par terre dans la surface avec le ballon qui est à 20-25 mètres. Je vois que je suis plus une gêne pour Edouard qu’autre chose et puis je sens qu’ils commencent à me soulever aussi. Du coup, je décide de me relever, d’aller ailleurs mais ouais, c’est fou ! D’une part, je ne suis pas protégé et d’une autre part, un match était en train de se dérouler. C’était totalement surréaliste ».

FC Lorient : Pantaloni et l’importance du derby

En conférence de presse, jeudi, l’entraîneur du FC Lorient, Olivier Pantaloni, a confirmé combien la réception du Stade Rennais était importante pour les supporters des Merlus : « Je sais que, par rapport aux supporters, la notion de derby est très importante et que nous aussi, on doit en tenir compte. Ce sont des rencontres importantes dans l’objectif du maintien. Nantes, mais aussi Brest et Angers qui sont avec nous, ça se concentre sur la partie ouest de la France, sur des déplacements courts qui peuvent amener un sentiment de derby pour Brest et Rennes, Nantes, je ne sais pas. Angers est un petit peu plus loin, mais quoi qu’il en soit, ça reste des matchs face à des équipes qui sont proches géographiquement et qui peuvent engendrer un peu plus de rivalité entre les clubs ».