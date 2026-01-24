Stade de Reims – ASSE : la compo probable des Verts

Eirik Horneland a fait ses choix pour débuter le match à Reims demain soir, un choc très important pour l’ASSE. Le doute plane tout de même sur deux postes.

Reims-ASSE, c’est ce soir à Delaune. Comme indiqué jeudi en conférence de presse par Eirik Horneland, Zuriko Davitashvili n’en fait pas partie. L’ancien girondin devrait effectuer son retour le week-end prochain pour la venue de Boulogne-sur-Mer.

Horneland va-t-il relancer Ferreira et Annan ?

En revanche, l’ASSE enregistre les retours de Joshua Duffus et de Joao Ferreira. Horneland a retenu 18 joueurs et ce sont Dennis Appiah et le jeune Luan Gadegbeku qui font les frais des retours de Duffus et Annan. Pas de Djylian N’Guessan non plus. A Reims, le Norvégien va reconduire sa charnière Lamba-Nadé devant Larsonneur. Son milieu de terrain ne devrait pas changer non plus, avec le trio Jaber-Tardieu-Moueffek, même si Eymard est une alternative. Idem en attaque où Cardona devrait à nouveau s’installer sur le banc. Stassin devrait être entouré par El Jamali et Boakye. L’incertitude concerne les couloirs défensifs, avec Pedro et Ferreira en balance à droite, tout comme Annan et Old à gauche. L’ASSE n’ayant pas encaissé de but lors des deux derniers matchs, et Horneland ayant mis en avant les dernières prestations de Pedro et Old, il ne serait pas surprenant que les recrues Ferreira et Annan, plutôt décevants jusqu’ici, commencent en tant que remplaçants.