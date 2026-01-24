OM – RC Lens : De Zerbi va révolutionner son onze de départ, Greenwood écarté !

Le coach de l’OM Roberto De Zerbi préparerait de grosses surprises pour recevoir le RC Lens.

C’est le choc de cette 19e journée, qui a démarré hier soir par la victoire du PSG à Auxerre (1-0) : l’OM reçoit le RC Lens ce soir au Vélodrome, qui s’annonce bouillant. Le 3e contre le 2e, et un OM en quête de rachat après sa déconvebnue en Ligue des champions face à Liverpool. Avant son déplacement au Club Bruges où le club phocéen jouera son avenir en Ligue des Champions, ce choc a une importance capitale, surtout pour l’OM. «On doit prendre des points, se refaire après le mauvais match de mercredi contre Liverpool et bien se préparer pour la prochaine rencontre de Ligue des champions. Si on gagne, on reviendra à cinq points, avec toute la phase retour à jouer, et on a les atouts pour faire mieux après», a glissé hier Roberto De Zerbi en conférence de presse.

Pavard et Greenwood sur le banc, les recrues d’entrée ?

Selon L’Equipe, le coach de l’OM est prêt à frapper fort dans sa compo. Dans sa mise en place hier à l’entraînement, Quinten Timber et Ethan Nwaneri ont enfilé les chasubles des titulaires. Le Néerlandais pourrait être associé à Höjbjerg dans l’entrejeu, entouré par Paixao à gauche et Weah à droite. Et l’Anglais pourrait être aligné sur le côté droit de l’attaque, en lieu et place de son compatriote Mason Greenwood, qui débuterait donc sur le banc alors qu’il a déjà inscrit 20 buts toutes compétitions confondues. Gouiri, encore préféré à Aubameyang, et Traoré, accompagnerait Nwaneri en attaque. Et en défense, Pavard ne devrait pas débuter lui non plus. Dans le 3-4-3 de De Zerbi, Aguerd ferait son retour dans l’axe, avec Balerdi à sa droite et Medina à sa gauche.