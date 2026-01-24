Stade Rennais : la compo de Beye pour le derby face au FC Lorient

Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter le FC Lorient dans le derby.
Ce samedi, le Stade Rennais reçoit le FC Lorient pour le derby de la 19e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye. Coup d’envoi à 17h au Roazhon Park.
La compo du Stade Rennais
Samba – Seidu, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara, Rongier (cap), Cissé, Merlin – Lepaul, Embolo.
Le 𝗫𝗜 Rouge et Noir aligné par Habib Beye 👥#SRFCFCL pic.twitter.com/iI7LtcMpsm— Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 24, 2026