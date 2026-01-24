À LA UNE DU 24 JAN 2026
[18:37]PSG Mercato : gros retournement de situation à venir pour Kolo Muani ?
[18:17]Vives tensions entre les supporters de l’ASSE et du RC Lens (vidéo)
[17:46]FC Nantes : Kantari déplore une cascade d’absents pour le choc contre Nice
[17:13]ASSE : Ekwah piégé par un faux agent, les supporters prêts à lui pardonner ?
[16:46]PSG – OM : le geste fort des ultras parisiens en faveur… des supporters marseillais
[16:23]OM – RC Lens : la pluie s’abat sur Marseille, un report du match à craindre ?
[16:08]Stade Rennais : la compo de Beye pour le derby face au FC Lorient
[16:03]LOSC : Genesio sort du silence sur son avenir et dézingue plusieurs de ses joueurs
[15:44]RC Lens Mercato : le prix du transfert de Guilavogui a fuité, c’est assez inespéré
[15:00]Real Madrid Mercato : l’avenir de Trent Alexander-Arnold fait débat en interne
Stade Rennais : la compo de Beye pour le derby face au FC Lorient

Par William Tertrin - 24 Jan 2026, 16:08
Habib Beye tout sourire après la victoire du Stade Rennais à Chantilly en Coupe de France.
Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter le FC Lorient dans le derby.

Ce samedi, le Stade Rennais reçoit le FC Lorient pour le derby de la 19e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye. Coup d’envoi à 17h au Roazhon Park.

La compo du Stade Rennais

Samba – Seidu, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara, Rongier (cap), Cissé, Merlin – Lepaul, Embolo.

