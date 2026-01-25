À LA UNE DU 25 JAN 2026
[19:00]RC Lens : malgré la défaite, les supporters lensois ont fait forte impression à l’OM
[18:30]FC Barcelone : le Barça en balade contre Oviedo, le bijou de Lamine Yamal en vidéo
[18:10]FC Nantes : la Brigade Loire au bord de l’explosion, la bronca de la Beaujoire en vidéo
[17:50]ASSE : les Ultras haussent le ton, ils chargent Kilmer Sports et veulent du changement !
[17:30]FC Nantes : la Brigade Loire a explosé, Kantari vers la sortie ?
[17:07]FC Nantes : Nice enfonce les Canaris et Kantari, les Kita prennent cher !
[16:40]ASSE : proche de Galtier, Mourinho et Luis Campos… qui est João Sacramento, pressenti pour remplacer Horneland
[16:20]Stade Rennais Mercato : Fofana a choisi son nouveau club !
[16:00]FC Barcelone Mercato : Dro au PSG, feuilleton terminé !
[15:40]ASSE, LOSC, PSG, OGC Nice, OM : le gros coup de gueule de Christophe Galtier
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : la Brigade Loire a explosé, Kantari vers la sortie ?

Par Laurent Hess - 25 Jan 2026, 17:30
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le FC Nantes a subi une nouvelle défaite en Ligue ce dimanche, battu à domicile par l’OGC Nice (1-3) dans une Beaujoire en colère. Alors que les Ultras ont failli envahir le terrain, Ahmed Kantari pourrait ne pas y survivre…

Mené 3-0 à la 40e minute, ce dimanche, le FC Nantes s’est incliné face à l’OGC Nice (1-3) dans un choc du maintien dans cette 19e journée de Ligue 1, face à des Aiglons qui ne s’étaient plus imposés en championnat depuis octobre. Un doublé de Cho et deux buts de Diop et Louchet ont enfoncé encore un peu plus les Canaris dans les profondeurs du classement de la Ligue 1. Et dans la crise.

Le départ des Kita demandé, celui de Kantari aussi

Le but de Mostafa Mohamed n’a rien changé à la colère des supporters. Celle-ci est de plus en plus vive. Une banderole « Après 18 ans, vous n’avez toujours pas compris que le FCN ne se dirige pas depuis Londres ou Paris », a été déployée. Et les supporters présents à la Beaujoire se sont tous levés pour entonner des chants réclamant le départ des Kita. Dans un excès de colère, la Brigade Loire a même failli forcer les grilles pour envahir le terrain. Cette défaite ne devrait pas arranger les affaires d’Ahmed Kantari. Le FC Nantes est 16e de Ligue 1 et plus que jamais sous pression.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Suiveur bien connu des supporters nantais, Emmanuel Merceron a posté : « Le duo Franck Kita Kantari c’est quelque chose quand même. Si Kantari est à la reprise de l’entraînement mardi matin, c’est encore un enieme fuck à la gueule des supporters du FCN ». Le tout en pointant les lacunes défensives du successeur de Luis Castro… « La solidité défensive était bien plus présente sous Castro. Ou du moins un semblant de solidité. Le costume semble trop grand pour Kantari. »

FC NantesOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, OGC Nice