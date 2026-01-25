FC Nantes : la Brigade Loire a explosé, Kantari vers la sortie ?

Le FC Nantes a subi une nouvelle défaite en Ligue ce dimanche, battu à domicile par l’OGC Nice (1-3) dans une Beaujoire en colère. Alors que les Ultras ont failli envahir le terrain, Ahmed Kantari pourrait ne pas y survivre…

Mené 3-0 à la 40e minute, ce dimanche, le FC Nantes s’est incliné face à l’OGC Nice (1-3) dans un choc du maintien dans cette 19e journée de Ligue 1, face à des Aiglons qui ne s’étaient plus imposés en championnat depuis octobre. Un doublé de Cho et deux buts de Diop et Louchet ont enfoncé encore un peu plus les Canaris dans les profondeurs du classement de la Ligue 1. Et dans la crise.

Le départ des Kita demandé, celui de Kantari aussi

Le but de Mostafa Mohamed n’a rien changé à la colère des supporters. Celle-ci est de plus en plus vive. Une banderole « Après 18 ans, vous n’avez toujours pas compris que le FCN ne se dirige pas depuis Londres ou Paris », a été déployée. Et les supporters présents à la Beaujoire se sont tous levés pour entonner des chants réclamant le départ des Kita. Dans un excès de colère, la Brigade Loire a même failli forcer les grilles pour envahir le terrain. Cette défaite ne devrait pas arranger les affaires d’Ahmed Kantari. Le FC Nantes est 16e de Ligue 1 et plus que jamais sous pression.

Suiveur bien connu des supporters nantais, Emmanuel Merceron a posté : « Le duo Franck Kita Kantari c’est quelque chose quand même. Si Kantari est à la reprise de l’entraînement mardi matin, c’est encore un enieme fuck à la gueule des supporters du FCN ». Le tout en pointant les lacunes défensives du successeur de Luis Castro… « La solidité défensive était bien plus présente sous Castro. Ou du moins un semblant de solidité. Le costume semble trop grand pour Kantari. »