ASSE : les Ultras haussent le ton, ils chargent Kilmer Sports et veulent du changement !

Une banderole des Green Angels vient d’être posée au cetre d’entraînement de l’ASSE. Elle est plutôt explicite…

Bien qu’à 11 contre 10 pendant 42 minutes, l’ASSE s’est inclinée hier soir à Reims (0-1), une 6e défaite de la saison qui pourrait être celle de trop pour Eirik Horneland, fortement menacé. Les supporters présents à Reims avaient fait entendre leur colère après la rencontre, comme lors des deux matchs précédents face à Clermont et au Mans. Et ce dimanche après-midi, les Green Angels ont déployé une banderole à L’Etrat.

Horneland et les joueurs, trop fêtards, également ciblés par les Ultras de l’ASSE

« Direction en télétravail, joueurs en boîte de nuit, entraîneur à la rue, sans changements, c’est le naufrage assuré à Sainté », peut-on lire. Les GA pointent donc Horneland mais aussi certains joueurs dont les virées nocturnes sont de notoriété publique à Saint-Etienne, mais aussi Kilmer Sports et ses absences, la gestion opérationnelle du club étant confiée par le président Ivan Gazidis à ses bras droits Huss Fahly et Jaeson Rosenfeld qui ont eux mêmes tendance à déléguer au triumvirat Soucasse-Perrin-Rustem. Et le message des GA 92 est sans appel : ils considèrent que sans changement, l’ASSE ne remontera pas en Ligue 1. Un sentiment partagé par la grande majorité des supporters stéphanois.