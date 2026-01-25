À LA UNE DU 25 JAN 2026
ASSE : les Ultras haussent le ton, ils chargent Kilmer Sports et veulent du changement !

Par Laurent Hess - 25 Jan 2026, 17:50
💬 Commenter
Une banderole des Green Angels vient d’être posée au cetre d’entraînement de l’ASSE. Elle est plutôt explicite…

Bien qu’à 11 contre 10 pendant 42 minutes, l’ASSE s’est inclinée hier soir à Reims (0-1), une 6e défaite de la saison qui pourrait être celle de trop pour Eirik Horneland, fortement menacé. Les supporters présents à Reims avaient fait entendre leur colère après la rencontre, comme lors des deux matchs précédents face à Clermont et au Mans. Et ce dimanche après-midi, les Green Angels ont déployé une banderole à L’Etrat.

Horneland et les joueurs, trop fêtards, également ciblés par les Ultras de l’ASSE

« Direction en télétravail, joueurs en boîte de nuit, entraîneur à la rue, sans changements, c’est le naufrage assuré à Sainté », peut-on lire. Les GA pointent donc Horneland mais aussi certains joueurs dont les virées nocturnes sont de notoriété publique à Saint-Etienne, mais aussi Kilmer Sports et ses absences, la gestion opérationnelle du club étant confiée par le président Ivan Gazidis à ses bras droits Huss Fahly et Jaeson Rosenfeld qui ont eux mêmes tendance à déléguer au triumvirat Soucasse-Perrin-Rustem. Et le message des GA 92 est sans appel : ils considèrent que sans changement, l’ASSE ne remontera pas en Ligue 1. Un sentiment partagé par la grande majorité des supporters stéphanois.

