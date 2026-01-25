À LA UNE DU 25 JAN 2026
FC Nantes : les supporters très énervés, les Canaris aussi !

Par Laurent Hess - 25 Jan 2026, 21:00
Le FC Nantes a subi une nouvelle défaite en Ligue ce dimanche, battu à domicile par l’OGC Nice (1-3) dans une Beaujoire excédée. Les Ultras ont fait entendre leur colère. Et selon Chidozie Awaziem, le fvest iaire est remonté lui aussi…

Mené 3-0 à la 40e minute, ce dimanche, le FC Nantes s’est incliné face à l’OGC Nice (1-3) dans un choc du maintien dans cette 19e journée de Ligue 1, face à des Aiglons qui ne s’étaient plus imposés en championnat depuis octobre. Un doublé de Cho et deux buts de Diop et Louchet ont enfoncé encore un peu plus les Canaris dans les profondeurs du classement de la Ligue 1. Et dans la crise.

Awaziem sonne la révolte

Une banderole « Après 18 ans, vous n’avez toujours pas compris que le FCN ne se dirige pas depuis Londres ou Paris », a été déployée. La Beaujoire s’est levée pour entonner des chants réclamant le départ des Kita. Et dans un excès de colère, la Brigade Loire, qui avait débâché après le 3e but niçois, a même failli forcer les grilles pour envahir le terrain. Le tout sous les huées de la Beaujoire, en pleine bronca.

Malgré un mercato marqué par les arrivées de Rémy Cabella, Ibrahima Sissoko, Deiver Machado et Ali Youssif, les Canaris sont en train de se noyer. Avec 14 points pris après 19 journées, le FCN signe le pire bilan de son histoire à ce stade de la compétition. «C’est difficile pour nous, a glissé Awaziem après le naufrage face à Nice. Nous sommes très énervés de ce résultat à domicile, ce n’est pas quelque chose que l’on accepte. Je pense qu’on doit mieux travailler chaque jour. On n’a pas le droit d’abandonner. Je crois en cette équipe, je sais que nous allons revenir». Un message fort du Nigérian, soucieux de ne pas désarmer en pleine tempête.

