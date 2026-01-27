Revue de presse : Still adoube le RC Lens, le Stade Rennais a une nouvelle priorité au Mercato, ça bouge pour Moffi à Nice !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Paris FC : un défenseur arrive avant l’OM

Le journaliste Florian Plettenberg annonce que le Paris FC serait sur le point de finaliser l’arriver du défenseur Kévin Boma. A 23 ans, ce Togolais est sous contrat avec Estoril. Il était dans le viseur de plusieurs clubs allemands mais le PFC lui a proposé un meilleur projet. Il pourrait être présent dans le groupe qui accueillera l’OM samedi.

RC Lens : Still envoie un clin d’oeil aux Sang et Or

Passé sur le banc du RC Lens la saison dernière, Will Still a gardé des atomes crochues avec le club artésien et reste admiratif de la saison réalisée par les ouailles de Pierre Sage en Ligue 1. « Je suis ravi que Lens soit là où il est, a-t-il déclaré hier soir sur RMC Sport. Je suis vraiment content pour eux. Je ne suis pas étonné, car je sais à quel point Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot sont compétents. J’ai forcément un petit pincement au coeur. Le banc, les ballons, le gazon me manquent. »

🔥 Will Still encense la saison des Lensois : "Je suis vraiment content pour eux. Je ne suis pas étonné, car je sais à quel point Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot sont compétents. J'ai forcément un petit pincement au coeur. Le banc, les ballons, le gazon me manquent" pic.twitter.com/FyX93UAPvN — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 26, 2026

Stade Rennais : pas de recrue sans départ

Si le Stade Rennais ne ferme pas la porte à une autre arrivée en plus de Sebastian Szymanski, Ouest-France croit savoir que les dirigeants du club breton ont fixé une priorité absolue cet hiver : pas de recrue supplémentaire envisagée sans départ important. Les dossiers Meité et Jacquet sont toujours sur la table des négociations…

Avant les étapes de montagne, le #StadeRennais a grillé ses jokers. En parallèle, le #SRFC doit bien gérer la fin de mercato, marqué notamment par les cas Jacquet et Meïté. Pas de recrue supplémentaire envisagée sans départ important ⬇️ https://t.co/rozLHlLwFW — Guillaume Lainé (@gui_tog) January 26, 2026

OGC Nice : Puel, des jeunes plutôt que des recrues ?

Interrogé hier lors d’un chat, le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi a expliqué que Claude Puel ne mettait pas la pression à sa direction pour recruter : « Claude Puel n’est pas friand du mercato, il ne recrutera pas pour recruter. Il préfère lancer des jeunes et apprécie notamment le profil de Gabin Bernardeaud, qui a peu joué depuis le début de la saison. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de recrue, mais l’entraîneur français ne forcera pas ses dirigeants à aller chercher des joueurs pour faire le nombre. Surtout, les derniers résultats prouvent que l’effectif n’est pas si mauvais ».

AS Monaco : une grosse vente, une défenseur et un joueur offensif d’ici la fin du mercato ?

Lors de ce même chat, Tanzi a fait le point sur le mercato monégasque : « Je pense que Monaco essaie de faire venir un joueur offensif pour compenser la blessure de Minamino. Le club s’est notamment renseigné sur le dossier de Loum Tchaouna (Burnley). Mais Monaco est un club tellement difficile à lire en ce moment. Ses dirigeants expliquent en privé qu’ils ne peuvent pas mettre d’argent sur la table et, pourtant, le club essaie encore de tenter des coups qui paraissent très chers. Un exemple : il y a eu des discussions pour faire venir Nathan Aké (Manchester City), mais l’ASM a semblé très vite abandonner. La question est plutôt : pourquoi tenter ? La priorité à Monaco, ça va surtout être d’arriver à faire une grosse vente. Il faudra suivre aussi le dossier d’Aladji Bamba, qui peut partir en prêt ». Plus tard, le journaliste a ajouté : « Par rapport à ma première réponse sur Monaco, je peux ajouter que depuis ce matin, il y a une réflexion autour du recrutement d’un nouveau défenseur central, suite aux blessures de Faes et Dier, qui ne reviendront que fin février ».

AJ Auxerre : le retour de Perrin se précise

Gaëtan Perrin, qui avait livré une très belle saison 2024-25, pourrait revenir à l’AJ Auxerre cet hiver ! D’après l’Equipe, l’ailier de 29 ans aurait eu du mal à s’adapter à la Russie, où il évolue depuis cet été – au FK Krasnodar. Ce serait un joli coup dans la course au maintien.

Toulouse FC : Casseres va rester jusqu’à cet été

Sauf surprise ou grosse offre de dernière minute, Cristian Casseres, qui souhaitait partir, ne devrait pas quitter Toulouse cet hiver. Malgré le souhait du joueur de quitter Toulouse pour découvrir le plus haut niveau et une offre de 8 millions d’euros du Séville FC refusée par le TFC, L’Équipe affirme que le club haut-garonnais n’a pas l’intention de s’en séparer en cours de saison.

LOSC : un attaquant et un ailier attendus

Alors que Bruno Genesio met la pression à sa direction pour des recrues, Loic Tanzi, toujours, a révélé qu’un attaquant et un ailier étaient attendus par l’entraîneur du LOSC : « Je pense que le LOSC va être l’un des clubs les plus actifs de cette fin de mercato. La situation sportive l’y oblige, et surtout les blessures. Dans leurs dernières discussions en privé, les dirigeants ont évoqué le recrutement d’un numéro 9 et d’un ailier, le tout sans une marge financière très importante. Il va falloir être ingénieux et audacieux, mais le LOSC a déjà prouvé qu’il savait recruter des joueurs à moindre coût ».

OGC Nice : Amenda ciblé, Moffi vers le FC Porto ?

Comme Fábio Silva, Antena1 croit savoir que Terem Moffi (26 ans) est sur la liste des potentielles recrues du FC Porto pour le poste d’avant-centre sur ce mercato hivernal. L’attaquant a disputé 786 minutes cette saison avec l’OGC Nice pour 3 petits buts. Au niveau des arrivées, le Gym est à la luette avec l’AS Monaco pour la signature de Mario Stroyekens. Aurele Amenda serait aussi dans le viseur de Claude Puel mais la concurrence est rude sur le dossier du défenseur central de Francfort.

🚨#Frankfurt Aurele Amenda – transfer race!



📌 Celtic, Torino, Valencia, Nice, Lorient & Mainz all chasing the Swiss defender.



⚡️ Amenda pushing for a loan move until the end of the season.



👀 Frankfurt keen to keep him in the squad. pic.twitter.com/bLWgsLBLqb — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 25, 2026

RC Strasbourg : Nzingoula à Nuremberg

Comme annoncé hier, Rabby Nzingoula va découvrir le football allemand. Le RC Strasbourg a officialisé ce mardi matin le prêt de son jeune milieu de terrain au FC Nuremberg avec une option d’achat. Âgé de 20 ans, Nzingoula avait rejoint le centre de formation strasbourgeois à seulement 16 ans et a progressivement gravi les échelons jusqu’à intégrer l’équipe première. La saison dernière, il évoluait au MHSC en prêt et était ciblé à l’ASSE sur ce mercato.

Rabby Nzingoula prêté au FC Nuremberg



Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce le prêt avec option d’achat de son milieu de terrain Rabby Nzingoula au 1.FC Nuremberg, pensionnaire de 2.Bundesliga.



Le communiqué 👉 https://t.co/RCakmUf0Ah pic.twitter.com/svGVSyMjIm — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 27, 2026

Le Havre : Soumaré, clef de la fin du mercato ?

Enfin, Loic Tanzi a expliqué que la dernière semaine de mercato du Havre sera conditionnée par la vente, ou pas, de son ailier Issa Soumaré : « Le Havre a été l’un des clubs les plus actifs, avec des coups intéressants et des prolongations importantes. Il y a toujours une réflexion sur le recrutement d’un joueur offensif, mais la marge financière du HAC est très limitée, même au niveau des salaires. Côté départs, ils ont obtenu ce qu’ils souhaitaient avec Damian Pizarro et Thomas Delaine. L’enjeu pourrait être autour d’Issa Soumaré, qui pourrait faire l’objet d’une offre ».

