FC Nantes : le mercato hivernal peut-il sauver les Canaris de la Ligue 2 ?

Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat : le mercato hivernal peut-il sauver le FC Nantes d’une relégation en Ligue 2 ?

« L’espoir est encore là »

« Le mercato très fourni du FC Nantes cet hiver pourrait bien être la bouée de sauvetage des Canaris en Ligue 1. Les profils recrutés (Cabella, Sissoko ou Guilbert) semblent correspondre sur le papier à un portrait-robot précis : des joueurs déjà rodés à la L1, capables d’apporter stabilité et expérience à un effectif jeune qui en manque cruellement. Tous ont ce petit supplément d’âme, cet esprit de revanche, qui peut faire la différence dans une équipe en quête de souffle.

Reste désormais la grande question, celle qui suit chaque mercato : est-ce que le puzzle va s’imbriquer collectivement ? Les automatismes ne se fabriquent pas en une semaine, mais l’espoir est réel, d’autant que le mercato nantais n’est pas encore terminé, avec un renfort offensif toujours espéré. Après, il faudra évidemment faire mieux à La Beaujoire et prendre des points urgemment. »

Bastien AUBERT

« Je n’y crois plus »

« A Nantes, le bonheur n’aura duré qu’une semaine. Celle qui a suivi la victoire à Marseille (2-0). A ce moment-là, on se disait que le mercato, avec Machado et Cabella, avait déjà porté ses fruits et que Kantari ferait l’affaire pour l’opération maintien. Et puis, le soufflé est retombé. Machado s’est blessé, Centonze aussi, la défense recommence à battre de l’aile, l’attaque n’est pas assez tranchante, Kantari change de système et de joueurs trop souvent… Après la gifle niçois, je ne vois pas comment le club peut s’en sortir. Déjà, vu l’écart de six points avec Le Havre, il ne fait guère de doute qu’il ne pourra faire mieux que barragiste. Et cela à condition qu’Auxerre et Metz restent derrière. Or, je vois l’AJA jouer beaucoup mieux et se relancer.

Donc, non, le mercato ne sauvera pas le FCN, surtout que personne n’a envie de se lancer dans le bourbier nantais. La direction doit se rabattre sur des deuxièmes ou des troisièmes couteaux, avec les risques que ça comporte. Un Machado, par exemple, n’aurait jamais quitté Lens s’il n’était pas autant sujet aux blessures. Et voilà qu’il a rechuté alors qu’il venait de faire quelques bons matches. L’horizon est très sombre pour le FC Nantes ! »

Raphaël NOUET