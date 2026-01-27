ASSE INFO BUT ! : les jours d’Horneland sont comptés, Kilmer Sports veut changer de coach avant Boulogne-sur-Mer

Kilmer Sports est entré en recherche active pour changer d’entraîneur et donner un nouveau souffle à la saison de l’ASSE.

Avec 6 défaites lors des 13 dernières journées de Ligue 2, l’ASSE, qui avait pourtant bien démarré sa saison, épouse une trajectoire peu conforme avec ses ambitions. Sur la sellette depuis plusieurs semaines, Eirik Horneland a épuisé son crédit. La défaite à Reims (0-1) samedi soir, en supériorité numérique, a fini de convaincre Kilmer Sports qu’il n’était pas le coach idoine pour mener à bien son ambitieux projet. Le groupe nord-américain n’a plus confiance en l’homme qu’il était allé chercher il y a un peu plus d’un an pour remplacer Olivier Dall’Oglio, et il est en recherche active d’un nouveau coach depuis dimanche matin.

En plein « panic time » à 7 jours de la fin du Mercato, KSV cherche aussi 2 ou 3 nouveaux joueurs

Pour l’heure, les recherches de l’ASSE restent vaines mais la volonté d’Ivan Gazidis and co est de remplacer Horneland avant le match de samedi face à Boulogne-sur-Mer, l’accueil du public était redouté. Plusieurs profils sont à l’étude parmi les coachs libres. Approché l’hiver dernier, Wilfried Nancy est une possibilité, Joao Sacramento a ses partisans, Will Still et Franck Haise aussi, tout comme Philippe Montanier et David Guion dont les noms reviennent à chaque fois que l’ASSE change d’entraîneur. Hervé Renard et de nombreux autres techniciens ont été proposés. Gazidis, qui garde la confiance de son propriétaire Larry Tanenbaum mais se retrouve davantage sous pression, tranchera, lui qui est désormais bien conscient d’avoir multiplié les erreurs en 18 mois à la tête d’un club dont il confie la gestion, depuis New Yok, au duo Fahmy-Rosenfeld… qui ne sont dans le Forez qu’une semaine sur deux, s’appuyant sur le triumvirat Soucasse-Perrin-Rustem alors que ceux-ci n’ont plus vraiment de pouvoir de décisions au club.

Kilmer a revu ses priorités. Après avoir consacré ces derniers mois à restructurer une cellule de recrutement qui a enchaîné les flops, après avoir repensé le secteur médical en recrutant plusieurs préparateurs physiques, kinés, et un nouveau directeur de la performance, ce qui n’empêchent pas les joueurs de tomber comme des mouches, et après avoir recruté 3 joueuses et un directeur sportif pour sa section féminine, aux abois en D1, la direction de l’ASSE souhaite parer au plus pressé pour trouver non seulement un coach, mais aussi 2 ou 3 recrues (un défenseur et deux milieux, avec pour priorité de trouver un numéro 6, surtout que Jaber s’est blessé à Reims). Il lui reste une semaine, d’ici la fin du Mercato, pour y parvenir. Et quatre jours pour présenter aux supporters un autre coach qu’Horneland contre Boulogne-sur-Mer. La priorité des priorités.