Une semaine après avoir pointé du doigt « les entraîneurs sans histoire dirigeant des grands clubs », José Mourinho a assuré qu’il ne visait pas Alvaro Arbeloa, son ancien joueur désormais sur le banc du Real Madrid.

Il y a une semaine, José Mourinho avait sorti l’une de ses punchlines légendaires en pointant du doigt, après la défaite du Benfica sur la pelouse de la Juventus (0-2), des « entraîneurs sans histoire dirigeant des grands clubs ». Il avait alors assuré ne pas viser l’un des coachs des ténors du Calcio, dont son adversaire du soir, Luciano Spalletti. Tout le monde pensait qu’il ciblait Alvaro Arbeloa, son ancien joueur désormais à la tête du Real Madrid. Evidemment, ce mardi, les journalistes espagnols ont profité du match de demain entre le Benfica et la Maison Blanche pour lui demander de qui il voulait parler. Le « Special One » n’a pas assumé, assurant qu’il adore Arbeloa et qu’il visait finalement Spalletti…

« Arbeloa, je veux que ça se passe bien pour lui où qu’il aille »

« Vous, journalistes, avez une qualité que je respecte beaucoup. Vous emmenez les choses là où vous le voulez. Ma question portait sur l’entraîneur de la Juve, pas du Real Madrid. Ce qui me surprend c’est quand un entraîneur sans histoire entraîne un grand club. En 2000, Benfica a appelé un entraîneur qui n’avait entraîné personne, ils me voulaient comme premier entraîneur quand moi je pensais qu’ils me voulaient comme assistant. Arbeloa est l’un de mes enfants, ce n’est pas seulement un ancien joueur pour moi. Alvaro est l’un de mes joueurs préférés sur le plan humain. Ça n’a pas été le meilleur joueur que j’ai pu entraîner au Real Madrid mais l’un de mes meilleurs hommes. C’est le dernier sur lequel je pourrais mettre la pression. Je lui souhaite d’avoir une grande carrière. »

« D’abord, je lui souhaite que tout se passe bien pour lui. C’est ce que je veux. Arbeloa, je veux que ça se passe bien pour lui où qu’il aille. Je veux aussi que tout se passe bien aussi pour le Real Madrid, peu importe son entraîneur car j’aime le Real Madrid. Donc imagine le Real Madrid avec Arbeloa… »