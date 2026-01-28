PSG Mercato : Luis Campos a ciblé un jeune buteur, Paris prépare son offensive !

A l’initiative de Luis Campos, le PSG devrait de nouveau se tourner vers le championnat portugais lors du prochain Mercato…

Le Mercato d’hiver devrait rester calme au PSG mais cela n’empêche pas le club de la capitale de préparer l’avenir. Et selon PSGinsideActus, Luis Campos a de la suite dans les idées. Le Portugais souhaiterait en effet se tourner vers son pays d’origine cet été. Sa cible ? Aniosio Cabral, la pépite de Benfica.

Cabral ciblé par le PSG pour cet été

« Le PSG avance discrètement mais sûrement, croit savoir le média pro parisien. Le joueur de Benfica est une priorité pour l’été. Paris a tenté cet hiver, sans succès par manque de temps. Le club le voit comme un futur grand. Le PSG s’intéresse bien à Anísio Cabral . Le joueur dispose d’une clause libératoire de 60 M€ avec Benfica Paris est attentif au dossier et pourrait passer à l’action, tout en privilégiant une négociation directe avec le club lisboète. »

Anísio Cabral est un jeune footballeur portugais très prometteur, né le 15 février 2008 à Lisbonne. Il joue comme avant-centre et est considéré comme l’une des grandes révélations du football portugais de sa génération. Il est souvent décrit comme un « buteur né », l’une des jeunes stars montantes du football européen, déjà reconnue pour son sens du but, ses performances avec Benfica et sa contribution au succès des sélections jeunes du Portugal. Il vient de faire sa première apparition avec l’équipe première du Benfica et a marqué. Champion du monde des moins de 17 ans 2025, il a terminé meilleur buteur du tournoi et marqué en finale l’unique but de la rencontre face à l’Autriche (1-0).