À LA UNE DU 30 JAN 2026
[00:00]Diletta Leotta met le feu à la toile avec sa dernière vidéo
[23:05]Ligue Europa : l’OL termine premier, le LOSC en barrages grâce à Giroud
[22:45]FC Nantes : c’est officiel, une énorme mauvaise nouvelle plombe l’opération maintien
[22:15]OM : Roberto De Zerbi a pris sa décision pour son avenir !
[21:57]PSG Mercato : un dossier chaud de l’hiver réglé, Paris a haussé le ton
[21:30]Real Madrid : l’avenir d’Arbeloa est réglé, un clan se forme déjà contre lui
[21:06]FC Nantes Mercato : une sixième recrue hivernale chez les Canaris (officiel)
[20:52]FC Nantes : un premier coup dur annoncé pour Guilbert
[20:40]ASSE : Horneland maintenu, les motivations de Kilmer sont connues
[20:20]Ligue Europa : les compos de l’OL et du LOSC sont connues
Diletta Leotta met le feu à la toile avec sa dernière vidéo

Par Raphaël Nouet - 30 Jan 2026, 00:00
La sublime journaliste italienne Diletta Leotta, épouse du gardien allemand Loris Karius, a diffusé une vidéo d’elle pendant l’annonce du sexe de leur enfant.

Loris Karius restera dans l’histoire du foot pour deux raisons. La première, c’est sa prestation catastrophique en finale de la Champions League 2018 quand il défendait les couleurs de Liverpool. Sa responsabilité avait été impliquée sur deux buts du Real Madrid (1-3), le troisième étant une merveille de retourné de Gareth Bale. La deuxième, c’est qu’il aura privé les supporters italiens de la présence de la sublime Diletta Leotta sur le bord des terrains de Serie A.

Elle est bien partie pour rester longtemps en Allemagne

Car depuis qu’elle a rencontré le gardien allemand, la journaliste transalpine l’a suivi dans ses pérégrinations. Elle vit désormais à Gelsenkirchen puisque son époux joue à Schalke 04. Et, de toute façon, elle ne pourra bientôt plus travailler puisqu’elle est enceinte. Elle vient d’ailleurs de diffuser une vidéo d’elle pendant l’échographie durant laquelle elle a appris le sexe de son bébé. Ce sera un garçon.

Schalke 04 est bien parti pour retrouver la Bundesliga en fin de saison et Loris Karius pour y rester puisqu’il dispute tous les matches. Encore sous contrat jusqu’en 2027, il pourrait prolonger. Ce qui priverait d’autant les supporters italiens de la présence de Leotta.

