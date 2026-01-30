OM Mercato : Balerdi, Abdelli, Bakola… ça part dans tous les sens à Marseille !

À LA UNE DU 30 JAN 2026
Par Bastien Aubert - 30 Jan 2026, 13:31
Leonardo Balerdi (OM)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

À quelques heures de la clôture du mercato hivernal, l’OM est au cœur d’un véritable tourbillon, entre intérêts étrangers, accords déjà ficelés et dossiers encore brûlants.

Rien n’est calme à Marseille et surtout pas en cette fin de mercato. Selon La Minute OM, Leonardo Balerdi attire très sérieusement l’attention de clubs anglais et allemands. Le défenseur argentin, cadre du vestiaire marseillais, fait l’objet de renseignements appuyés alors que le mercato touche à sa fin. Pour l’instant, aucun départ n’est acté, mais cette agitation autour de Balerdi confirme son nouveau statut sur le marché européen. À Marseille, le dossier est suivi de près, tant sportivement que financièrement.

Bakola et Garcia : double mouvement avec Sassuolo

En parallèle, un accord est déjà tombé entre l’OM et Sassuolo pour Darryl Bakola. Le transfert est bouclé pour un montant de 10 millions d’euros. Un joli coup financier pour le club phocéen, qui poursuit son rééquilibrage économique tout en remodelant son effectif. Ce n’est pas tout. Ulisses Garcia va également rejoindre le club italien. Un double mouvement qui illustre la volonté de l’OM d’accélérer sur les sorties dans les toutes dernières heures du mercato, afin d’ajuster l’effectif selon les priorités fixées par la direction sportive.

Abdelli dans le viseur, Angers s’attend à l’appel

Enfin, Mohamed Toubache-Ter apporte une information chaude : le SCO d’Angers s’attend à recevoir un coup de fil de l’OM ce lundi. En ligne de mire, Himad Abdelli. Le milieu angevin plaît à Marseille, qui pourrait tenter une offensive de dernière minute pour renforcer son entrejeu avant la fermeture du marché. Entre intérêts étrangers pour Balerdi, ventes déjà actées et possible arrivée surprise, l’OM vit une fin de mercato sous haute tension. À Marseille, rien n’est figé, et tout peut encore basculer. Bro, ce lundi s’annonce interminable sur la Canebière.

