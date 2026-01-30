À LA UNE DU 30 JAN 2026
[16:11]ASSE Mercato : la troisième recrue annoncée des Verts s’éloigne
[15:42]PSG Mercato : Kvaratskhelia blessé, une recrue surprise en vue ?
[15:15]Stade Rennais : l’équipe type de Beye avec Szymanski
[14:54]OM : la décision est tombée pour l’avenir de De Zerbi !
[14:30]FC Nantes Mercato : une ouverture pour un retour de Moses Simon ?
[14:00]Real Madrid Mercato : Florentino Pérez rêve d’un crack du FC Barcelone
[13:31]OM Mercato : Balerdi, Abdelli, Bakola… ça part dans tous les sens à Marseille !
[13:30]Ligue Europa : le LOSC hérite de l’Étoile Rouge, un piège nommé Belgrade
[13:25]ASSE : Montanier de retour, le changement est imminent !
[13:01]ASSE Mercato – INFO BUT! : Kilmer a bouclé une recrue en 48h chrono ! 
OM : la décision est tombée pour l’avenir de De Zerbi !

Par Fabien Chorlet - 30 Jan 2026, 14:54
💬 Commenter
Roberto De Zerbi (OM)
Roberto De Zerbi ne devrait pas quitter ses fonctions d’entraîneur de l’OM dans l’immédiat.

Après la lourde défaite face au Club Bruges (3-0) et une élimination jugée humiliante en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi est annoncé sur le départ de l’Olympique de Marseille. L’ancien coach de Brighton n’était d’ailleurs pas présent ce jeudi à Clairefontaine avec ses joueurs, alimentant les spéculations sur son départ.

De Zerbi va rester sur le banc de l’OM

Toutefois, selon les informations du média italien SportMediaset, Roberto De Zerbi ne devrait pas quitter son poste d’entraîneur de l’OM dans les prochaines heures et devrait rester sur le banc olympien au moins jusqu’à la fin de la saison. Une réunion entre la direction marseillaise et le coach de 46 ans aurait permis d’apaiser les tensions, la situation étant désormais revenue à la normale en interne.

Comme on peut le voir sur les images ci-dessous captées par le journaliste de 90min, Ilies Peeters, a retrouvé son groupe à Clairefontaine. Une présence qui laisse penser qu’il sera bien sur le banc de l’OM pour le prochain match face au Paris FC.

