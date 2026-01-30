RC Lens – Le Havre (1-0) : les notes des Sang et Or, à nouveau leaders de Ligue 1 !

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Ce vendredi, en ouverture de la 20e journée de Ligue 1, le RC Lens a mis la pression au PSG en reprenant le fauteuil de leader de Ligue 1 grâce à une courte victoire face au Havre (1-0, Aguilar 45ème+1). Non sans mal, les Sang et Or retrouvent le goût de la victoire avant le 8e de finale de Coupe de France contre Troyes mercredi. Découvrez nos tops, flops et notes côté lensois.

Les tops

RISSER

Il a vécu une première période plutôt tranquille, mais son travail a commencé dès la reprise. À la 54e, sur un long coup franc, il ferme bien son côté droit pour repousser une tête puissante de Sangante. Quelques minutes plus tard, en face à face avec Soumaré, il repousse la frappe de la poitrine pour empêcher une nouvelle fois l’égalisation.

UDOL

Il a eu du déchet en première période, notamment sur ses centres, mais pas que. À la 36e, il combine idéalement avec Thomasson, qui lui remet dans la surface. Il avait le temps de contrôler, mais sa reprise en première intention a largement fui le cadre. Mais c’est bien son pied gauche qui a fini par débloquer la situation juste avant la mi-temps, avec un centre soyeux au second poteau pour la reprise décisive d’Aguilar. Sur le deuxième but refusé à Lens, tout part une nouvelle fois d’un bon centre de sa part.

LA DÉFENSE CENTRALE

Omniprésent défensivement, Malang Sarr a également accompagné les attaques lensoises avec brio, un peu comme un meneur de jeu reculé. L’ouverture du score vient de son décalage pour Udol côté gauche. Sa frappe de loin à la 31e ne passe d’ailleurs pas loin du tout, et il a fallu un gros arrêt de Mpasi pour repousser. On peut également noter les gros matchs de Ganiou (malgré quelques frayeurs) mais aussi et surtout du jeune Kyllian Antonio, titularisé pour la première fois cette saison, qui a vraiment assuré derrière.

Thauvin, un meilleur visage après l’échec au Vélodrome

Il était très attendu une semaine après avoir cristallisé de nombreux critiques pour son non-match au Vélodrome. C’est dommage, car il rate une énorme occasion dès la 12e minute, après un gros travail de conservation d’Édouard. En face à face avec Mpasi, sa frappe croisée a été repoussée par le gardien havrais. Il en a parfois fait un petit peu trop, mais il a malgré tout été dans de nombreux bons coups avec de gros efforts. Une belle prestation après un match très difficile face à l’OM. Remplacé dans le temps additionnel par Florian Sotoca, qui fait une très grosse entrée, tout comme Fofana.

Le flop

SAÏD (puis Sima 90e)

Plus compliqué pour lui ce soir, il a eu du mal à peser en attaque. On ne peut pas dire que les offensifs aient réellement brillé, mais les pistons ont su faire le travail. Sur le but refusé à Thomasson, il est coupable d’une main offensive au moment de sa tentative de bicyclette. Symbole d’un match compliqué.

Les notes des Lensois

Risser (7) – Antonio (7), Ganiou (6), Sarr (7) – Aguilar (6), Sangaré (6), Thomasson (6), Udol (7) – Thauvin (6), Saïd (4) – Edouard (5).