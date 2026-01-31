Stade Rennais : la compo de Beye pour affronter l’AS Monaco

Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter l’AS Monaco.
Ce samedi, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco pour la 20e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye. Coup d’envoi à 21h05 au stade Louis-II.
La compo du Stade Rennais
Samba – Aït Boudlal, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara, Cissé, Merlin, Al-Tamari – Lepaul, Embolo.
‣ #ASMSRFC
Le 𝗫𝗜 👊
Brice Samba capitaine ©️ pic.twitter.com/AZseotJbb1— Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 31, 2026