À LA UNE DU 1 FéV 2026
[23:10]AS Monaco – Stade Rennais (4-0) : les Rouge et Noir se font détruire en Principauté !
[23:04]Elche – FC Barcelone (1-3) : les Blaugrana enchaînent et consolident la première place de Liga
[22:56]FC Nantes Mercato : Kantari remet Mwanga à sa place après son coup fourré
[22:41]ASSE : Kilmer annonce le départ d’Eirik Horneland (officiel)
[22:25]OM : Marseille leader de Ligue 1 devant le PSG et le RC Lens, c’est possible !
[21:55]ASSE – Boulogne (0-1) : les Verts s’effondrent pour la dernière d’Horneland
[20:57]FC Lorient – FC Nantes (2-1) : un choc du maintien encore perdu, les tops et flops des Canaris
[20:36]OM : De Zerbi fait une nouvelle sortie sur son avenir et flatte les supporters
[20:25]PSG Mercato : un joueur lancé par Luis Enrique quitte Paris (officiel)
[20:13]Stade Rennais : la compo de Beye pour affronter l’AS Monaco
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : la compo de Beye pour affronter l’AS Monaco

Par William Tertrin - 31 Jan 2026, 20:13
💬 Commenter
Habib Beye (Stade Rennais)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter l’AS Monaco.

Ce samedi, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco pour la 20e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye. Coup d’envoi à 21h05 au stade Louis-II.

La compo du Stade Rennais

Samba – Aït Boudlal, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara, Cissé, Merlin, Al-Tamari – Lepaul, Embolo.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot