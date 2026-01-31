Stade Rennais : la compo de Beye pour affronter l’AS Monaco

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter l’AS Monaco.

Ce samedi, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco pour la 20e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye. Coup d’envoi à 21h05 au stade Louis-II.

La compo du Stade Rennais

Samba – Aït Boudlal, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara, Cissé, Merlin, Al-Tamari – Lepaul, Embolo.